Die Anhänger des SV Fellbach mussten am Samstagabend in der Sulgener Turn- und Festhalle lange warten, ehe sie einen ihrer Kämpfer auf der Matte siegen sahen. Beim 23:8-Heimerfolg des AV Sulgen konnte zwar Christos Papadopoulos gleich im ersten Kampf die Höchstausbeute von vier Punkten einsammeln. Kampfrichter Ranko Gajic reckte die Hand des 14-jährigen Greco-Spezialisten aber nach einem kampflosen Sieg in die Höhe. Ohnehin hatte der Unparteiische am drittletzten Kampftag der Verbandsliga weniger zu tun als sonst üblich: Auch die nächste Begegnung entschied sich kampflos, denn der Fellbacher Gerasimos Zagliveris musste verletzungsbedingt absagen. Mutmaßlich wäre aber das Kräftemessen mit dem für Qatar startenden Georgier Giorgi Sakandelidze ohnehin eine einseitige Angelegenheit geworden, denn der 35-Jährige hat in seiner Kampfliste unter anderem einen Vizemeistertitel der Asienmeisterschaften 2018 stehen.

Für den letzten Wurf bekommt Kazantzidis sogar fünf Punkte Erst im letzten Kampf konnte Sokratis Kazantzidis für den SV Fellbach auf der Matte punkten. Der Freistilspezialist musste sich in der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm mit Sebastian Franz messen. Dabei gelang Sokratis Kazantzidis ein seltenes Kunststück, denn er gewann durch Technische Überlegenheit mit 19:0. Üblicherweise ist ein Kampf bereits bei einer 15-Punkte-Differenz zu Ende. Möglich war diese Maximalausbeute, weil der Fellbacher für seinen letzten und besonders gelungenen Wurf von Ranko Gajic gleich fünf Zähler zugebilligt bekam und deswegen noch vor dem Pausengong nach 2:18 Minuten überlegen siegte. Finaler Heimkampf am Samstag gegen den Tabellenzweiten Im Hinkampf übrigens, den der AV Sulgen noch mit 17:19 verloren hatte, wurde Sebastian Franz von Tornike Katamadze bereits nach 33 Sekunden besiegt. Am Samstag indes fehlte der georgische Klassemann ebenso wie sein Landsmann Gocha Meladze. Deren Einsatz hätte zwar diesmal für den SVF nicht den Sieg gebracht, aber dennoch zeigte sich einmal mehr, dass die in der Verbandsliga erlaubten zwei Starter ohne deutschen Pass oft eine bedeutende Rolle spielen. Das gilt umso mehr, als Trainer Tariel Shavadze und der Sportliche Leiter Thomas Heumann beim SV Fellbach nach wie vor und mit zunehmendem Erfolg auf den eigenen Nachwuchs setzen. Gerade einmal 19 Jahre alt war die SVF-Equipe im Durchschnitt, während die Sulgener Auswahl neun Jahre älter war. Zum finalen Heimkampf in der Silcherhalle (Samstag, 19.30 Uhr) hofft Thomas Heumann gegen den Tabellenzweiten AC Röhlingen auf viele Fans seines jungen Teams. AV Sulgen – SV Fellbach. 57 kg (griechisch-römisch): Sulgen ohne Kämpfer/Christos Papadopoulos kampflos (Gesamt: 0:4); 130 kg (Freistil): Sakandelidze kampflos/Fellbach ohne Kämpfer (4:4); 61 kg (Fr.): Costerec – Gürel 4:0-Schultersieg (8:4); 98 kg (gr.-r.): Baier – Verletis 4:0-Schultersieg (12:4); 66 kg (gr.-r.): Chachua – Ibrahimov 4:0-Überlegenheitssieg (16:4); 86 kg (Fr.): Erznukaev – Bojang 2:0-Punktsieg (18:4); 71 kg (Fr.): Morhardt – Möller 2:0-Punktsieg (20:4); 80 kg (gr.-r.): Malz – Lozancic 1:0-Punktsieg (21:4); 75 kg (gr.-r.): Moosmann – Kyriakos Papadopoulos 2:0-Punktsieg (23:4); 75 kg (Fr.): Franz – Kazantzidis 0:4-Überlegenheitsniederlage (23:8).