1
Noel Lozancic (rot) holt in Röhlingen einen Vier-Punkte-Sieg. Foto: Archiv Michael Käfer

Trotz der 10:25-Pleite beim AC Röhlingen bleiben die Ringer des SVF auf dem sechsten Tabellenplatz.

Mitunter hat der Erfolg eines Sportvereins auch seine Nachteile. Etwa dann, wenn das Männer-Team im Ligabetrieb gefordert ist, gleichzeitig aber starke Nachwuchsakteure bei Turnieren antreten müssen, um sich für nationale oder internationale Einsätze zu empfehlen. Anlässlich der 10:25-Niederlage des SV Fellbach am Samstag beim AC Röhlingen kam es zu genau dieser Konstellation. Außer seinem jüngeren Bruder Christos (Platz zwei) sowie Eleni Zagliveri (Platz vier) war auch Kyriakos Papadopoulos beim Internationalen Brandenburg-Cup in Frankfurt an der Oder gefordert – und erfüllte mit dem Sieg in der Gewichtsklasse bis 71 Kilogramm die in ihn gesetzten Erwartungen.

 

Die Freistilklasse bis 98 kg bleibt unbesetzt

Gleichzeitig wurde der Stammringer im Verbandsliga-Ensemble des SV Fellbach jedoch schmerzlich vermisst. „Wir mussten umstellen“, sagte Thomas Heumann, der Sportliche Leiter der SVF-Ringer. Erschwerend hinzu kam die krankheitsbedingte Absage des am vergangenen Kampftag noch siegreichen Prokopios Verletis. Weil der SV Fellbach gegen den stark eingeschätzten Röhlinger Martin Mayer keinen adäquaten Ersatz im Kader hatte, blieb die Freistilklasse bis 98 Kilogramm unbesetzt. Somit war die Begegnung mit dem AC Röhlingen schon beim Pausenstand von 0:20 für den SV Fellbach nicht mehr zu gewinnen.

Der SVF hadert mit den Entscheidungen des Kampfrichters

Während – trotz ambitionierter Gegenwehr vor allem von Recep Gürel gegen Jonas Stark – die Kämpfe in der ersten Halbzeit allesamt einen eindeutigen Ausgang hatten, ging es in der zweiten Hälfte deutlich enger zu, und die Fellbacher Equipe haderte ein ums andere Mal mit umstrittenen Entscheidungen von Kampfrichter Noel Mayr. Speziell Lamin Bojang, dem gegen Dominik Liesch ein 10:7-Punktsieg gelang, und Gocha Meladze (3:4-Niederlage gegen Adam Pohilec) waren dadurch verunsichert. Wenig beeindruckt zeigten sich indes Tornike Katamadze und der zweifache deutsche Jugendmeister Noel Lozancic, denen jeweils vorzeitige Überlegenheitssiege gelangen. Trotz der Niederlage bleibt der SV Fellbach, der am Samstag (19.30 Uhr, Silcherhalle) den VfL Obereisesheim empfängt, auf Platz sechs.

    AC Röhlingen – SV Fellbach. 57 kg (Freistil): Stark – Gürel 4:0-Überlegenheitssieg (Gesamt: 4:0); 130 kg (griechisch-römisch): Végh – Zagliveris 4:0-Schultersieg (8:0); 61 kg (gr.-r.): Maierhöfer – Marcel Kunst 4:0-Überlegenheitssieg (12:0); 98 kg (Fr.): Mayer kampflos/SVF ohne Kämpfer (16:0); 66 kg (Fr.): Hieber – Guluzada 4:0-Überlegenheitssieg (20:0); 86 kg (gr.-r.): Koch – Lozancic 0:4-Überlegenheitsniederlage (20:4); 71 kg (gr.-r.): Pohilec – Meladze 1:0-Punktsieg (21:4); 80 kg (Fr.): Beser – Kazantzidis 4:0-Schultersieg (25:4); 75 kg (Fr.): Link – Katamadze 0:4-Überlegenheitsniederlage (25:8); 75 kg (gr.-r.): Liesch – Bojang 0:2-Punktniederlage (25:10).

