Es war für den ambitionierten Nachwuchsringer Kevin Karl ein Tag zum Vergessen. Hoffnungsvoll und mit großen Erwartungen an sich selbst war der 18-Jährige am vergangenen Freitag in der Arena von Samokov auf die Ringermatte getreten. Das gleichnamige Städtchen in Westbulgarien war bis Sonntag Austragungsort der U-20-Weltmeisterschaften. Für den Bronzemedaillengewinner der letztjährigen U-17-Europameisterschaften war der Sprung in die neue Altersklasse U20 jedoch zu groß, um die erhoffte vordere Platzierung zu erringen.

Kevin Karl ist ratlos In der Gewichtsklasse bis 67 Kilogramm musste sich der Spezialist für die Stilart griechisch-römisch bereits in der Qualifikationsrunde dem Ungarn Attila Jozsa glatt mit 0:10 geschlagen geben. Hinterher war die Ratlosigkeit des eher für elegante Techniken als für plumpe Kraftakte bekannten Ringers vom SV Fellbach groß: „Ich kann es mir selbst nicht erklären, wie das alles passieren konnte. Ich war so gut drauf und dann habe ich am Boden kurz nicht aufgepasst und vorbei war die WM.“ Erschwerend kam hinzu, dass der Ungar kein unüberwindlicher Gegner war. Zwar verfügt er über Erfahrungen aus fünf internationalen Meisterschaften, kann aber bislang keine vordere Platzierung vorweisen. Auch diesmal unterlag er im Achtelfinale dem Usbeken Fayozbek Eshmirzaev mit 2:7 nach Punkten. Mit dieser Niederlage war für Kevin Karl auch die Chance vorbei, in die Hoffnungsrunde einzuziehen.

Bundestrainer zeigt sich enttäuscht

Sehr enttäuscht zeigte sich auch der für den Greco-Nachwuchs zuständige Bundestrainer Christian Fetzer, der Kevin Karl als einen von lediglich vier Startern für die Weltmeisterschaften nominiert hatte: „Kevin hat sein Leistungsvermögen in keiner Weise abgerufen. Den Gegner aus Ungarn muss er, wenn er denn überhaupt eine kleine Rolle spielen möchte, klar besiegen.“ Immerhin: Als Angehöriger des jüngsten Jahrgangs hat Kevin Karl – falls er erneut nominiert werden sollte - zwei weitere Chancen, sich bei Welttitelkämpfen zu beweisen.

Dass der Altersvorteil durchaus einen großen Unterschied ausmachen kann, beweist der Blick auf die vorderen Ränge. Drei der vier Medaillengewinner (es werden zwei Bronzemedaillen vergeben) in der Klasse bis 67 Kilogramm haben ihren 20. Geburtstag bereits gefeiert.