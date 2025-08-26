 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Schwarzer Tag für Kevin Karl

Ringen: SV Fellbach Schwarzer Tag für Kevin Karl

Ringen: SV Fellbach: Schwarzer Tag für Kevin Karl
1
Kevin Karl muss seine Medaillenhoffnung früh begraben. Foto: Michael Käfer

Bei den U-20-Weltmeisterschaften scheidet der Ringer vom SV Fellbach bereits in der ersten Runde aus.

Es war für den ambitionierten Nachwuchsringer Kevin Karl ein Tag zum Vergessen. Hoffnungsvoll und mit großen Erwartungen an sich selbst war der 18-Jährige am vergangenen Freitag in der Arena von Samokov auf die Ringermatte getreten. Das gleichnamige Städtchen in Westbulgarien war bis Sonntag Austragungsort der U-20-Weltmeisterschaften. Für den Bronzemedaillengewinner der letztjährigen U-17-Europameisterschaften war der Sprung in die neue Altersklasse U20 jedoch zu groß, um die erhoffte vordere Platzierung zu erringen.

 

Kevin Karl ist ratlos

In der Gewichtsklasse bis 67 Kilogramm musste sich der Spezialist für die Stilart griechisch-römisch bereits in der Qualifikationsrunde dem Ungarn Attila Jozsa glatt mit 0:10 geschlagen geben. Hinterher war die Ratlosigkeit des eher für elegante Techniken als für plumpe Kraftakte bekannten Ringers vom SV Fellbach groß: „Ich kann es mir selbst nicht erklären, wie das alles passieren konnte. Ich war so gut drauf und dann habe ich am Boden kurz nicht aufgepasst und vorbei war die WM.“ Erschwerend kam hinzu, dass der Ungar kein unüberwindlicher Gegner war. Zwar verfügt er über Erfahrungen aus fünf internationalen Meisterschaften, kann aber bislang keine vordere Platzierung vorweisen. Auch diesmal unterlag er im Achtelfinale dem Usbeken Fayozbek Eshmirzaev mit 2:7 nach Punkten. Mit dieser Niederlage war für Kevin Karl auch die Chance vorbei, in die Hoffnungsrunde einzuziehen.

Bundestrainer zeigt sich enttäuscht

Sehr enttäuscht zeigte sich auch der für den Greco-Nachwuchs zuständige Bundestrainer Christian Fetzer, der Kevin Karl als einen von lediglich vier Startern für die Weltmeisterschaften nominiert hatte: „Kevin hat sein Leistungsvermögen in keiner Weise abgerufen. Den Gegner aus Ungarn muss er, wenn er denn überhaupt eine kleine Rolle spielen möchte, klar besiegen.“ Immerhin: Als Angehöriger des jüngsten Jahrgangs hat Kevin Karl – falls er erneut nominiert werden sollte - zwei weitere Chancen, sich bei Welttitelkämpfen zu beweisen.

Dass der Altersvorteil durchaus einen großen Unterschied ausmachen kann, beweist der Blick auf die vorderen Ränge. Drei der vier Medaillengewinner (es werden zwei Bronzemedaillen vergeben) in der Klasse bis 67 Kilogramm haben ihren 20. Geburtstag bereits gefeiert.

Weitere Themen

Ringen: SV Fellbach: Schwarzer Tag für Kevin Karl

Ringen: SV Fellbach Schwarzer Tag für Kevin Karl

Bei den U-20-Weltmeisterschaften scheidet der Ringer vom SV Fellbach bereits in der ersten Runde aus.
Von Michael Käfer
Ersthelfer retten Spieler das Leben: Herzinfarkt auf dem Platz: Wie geht es dem Fußballer aus Rudersberg?

Ersthelfer retten Spieler das Leben Herzinfarkt auf dem Platz: Wie geht es dem Fußballer aus Rudersberg?

Bei einer Kreisliga-B-Partie in Oeffingen wird der Fußball zur Nebensache – weil ein Gästespieler auf dem Rasen zusammenbricht und mehrfach reanimiert werden muss.
Von Felix Mahler
Fußball: Kicker in Oeffingen reanimiert

Fußball Kicker in Oeffingen reanimiert

Im Kreisliga-B-Spiel zwischen dem TV Oeffingen II und dem TSV Rudersberg II bricht ein Spieler der Gäste zusammen. Mittlerweile ist er außer Lebensgefahr.
Von Susanne Degel und Eva Herschmann
RSG: TSV Schmiden: Wieder fünfmal Gold für Darja Varfolomeev

RSG: TSV Schmiden Wieder fünfmal Gold für Darja Varfolomeev

Die Olympiasiegerin vom TSV Schmiden gewinnt bei den Weltmeisterschaften im Mehrkampf sowie in drei Gerätefinals und in der Team-Wertung.
Von Eva Herschmann
Fußball: TV Oeffingen: Die bessere Mannschaft trifft nicht

Fußball: TV Oeffingen Die bessere Mannschaft trifft nicht

Der Fußball-Landesligist TV Oeffingen verliert am Sonntag sein erstes Heimspiel der neuen Saison mit 0:2 (0:0) gegen die Sport-Union Neckarsulm.
Von Eva Herschmann
Fußball: TSV Schmiden: Das Torjäger-Duo ist schon wieder in Trefferlaune

Fußball: TSV Schmiden Das Torjäger-Duo ist schon wieder in Trefferlaune

Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden gewinnen zum Auftakt beim TSV Nellmersbach mit 5:1 (3:1).
Von Susanne Degel
Fußball: SV Fellbach: Das andere Gesicht

Fußball: SV Fellbach Das andere Gesicht

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach lassen im ersten Heimspiel der neuen Saison vieles vermissen und verlieren gegen den Aufsteiger FC Rottenburg mit 2:4 (1:2).
Von Susanne Degel
Ringen: Kevin Karl: Der Mann für die Zukunft hofft auf Gold

Ringen: Kevin Karl Der Mann für die Zukunft hofft auf Gold

Kevin Karl, der erfolgreichste Ringer des SV Fellbach, startet an diesem Freitag im bulgarischen Samokov bei den U-20-Weltmeisterschaften.
Von Michael Käfer
Fußball: SV Fellbach: Auch im zweiten Spiel ist der Gegner ein Aufsteiger

Fußball: SV Fellbach Auch im zweiten Spiel ist der Gegner ein Aufsteiger

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach empfangen an diesem Freitagabend, 19 Uhr, im Max-Graser-Stadion im ersten Heimspiel den FC Rottenburg.
Von Susanne Degel
Fußball: Kosova Kernen: In der Abwehr muss sich der Aufsteiger steigern

Fußball: Kosova Kernen In der Abwehr muss sich der Aufsteiger steigern

Die Fußballer von Kosova Kernen sind zum zweiten Mal seit ihrer Vereinsgründung in der Kreisliga A vertreten. Der Ligaverbleib ist dort das große Ziel.
Von Harald Landwehr
Weitere Artikel zu Ring SV Fellbach ASV Schorndorf
 