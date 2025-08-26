Ringen: SV Fellbach Schwarzer Tag für Kevin Karl
Bei den U-20-Weltmeisterschaften scheidet der Ringer vom SV Fellbach bereits in der ersten Runde aus.
Es war für den ambitionierten Nachwuchsringer Kevin Karl ein Tag zum Vergessen. Hoffnungsvoll und mit großen Erwartungen an sich selbst war der 18-Jährige am vergangenen Freitag in der Arena von Samokov auf die Ringermatte getreten. Das gleichnamige Städtchen in Westbulgarien war bis Sonntag Austragungsort der U-20-Weltmeisterschaften. Für den Bronzemedaillengewinner der letztjährigen U-17-Europameisterschaften war der Sprung in die neue Altersklasse U20 jedoch zu groß, um die erhoffte vordere Platzierung zu erringen.