Ringen: SV Fellbach Spannung bis zur letzten Sekunde
Der SV Fellbach besiegt den KSV Unterelchingen mit 18:16 in einem hochdramatischen Kräftemessen.
Nach dem Schlussgong brachen am Samstagabend in der Silcherhalle alle Dämme. Buchstäblich in der Schlusssekunde hatte der Fellbacher Freistilspezialist Sokratis Kazantzidis gegen den Unterelchinger André Wuchenauer zum 13:13 ausgeglichen. Weil die einzelnen Kämpfe in der Verbandsliga jedoch stets einen Sieger haben, entschied die während des von ständigen Führungswechseln gekennzeichneten Kampfs erreichte höchste Wertung für den Fellbacher Ringer. Damit drehte sich das Ergebnis zum 1:0-Punktsieg für Sokratis Kazantzidis. Statt eines auf Teamebene möglichen Unentschiedens siegte der SV Fellbach gegen den bisherigen Tabellenzweiten zur überbordenden Freude des Fellbacher Anhangs überraschend mit 18:16 und rückte in der Tabelle auf Rang vier vor.