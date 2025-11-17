 
Ringen: SV Fellbach Spannung bis zur letzten Sekunde

1
Erster Kampf und gleich der erste Sieg: Christos Papadopoulos Foto: Michael Käfer

Der SV Fellbach besiegt den KSV Unterelchingen mit 18:16 in einem hochdramatischen Kräftemessen.

Nach dem Schlussgong brachen am Samstagabend in der Silcherhalle alle Dämme. Buchstäblich in der Schlusssekunde hatte der Fellbacher Freistilspezialist Sokratis Kazantzidis gegen den Unterelchinger André Wuchenauer zum 13:13 ausgeglichen. Weil die einzelnen Kämpfe in der Verbandsliga jedoch stets einen Sieger haben, entschied die während des von ständigen Führungswechseln gekennzeichneten Kampfs erreichte höchste Wertung für den Fellbacher Ringer. Damit drehte sich das Ergebnis zum 1:0-Punktsieg für Sokratis Kazantzidis. Statt eines auf Teamebene möglichen Unentschiedens siegte der SV Fellbach gegen den bisherigen Tabellenzweiten zur überbordenden Freude des Fellbacher Anhangs überraschend mit 18:16 und rückte in der Tabelle auf Rang vier vor.

 

Erster Kampf, erster Sieg und ein Geburtstagsständchen

Grund zur Freude gab es bereits während der Vorstellung beider Teams. Denn erstmals durfte Christos Papadopoulos für die Verbandsliga-Equipe des SVF auflaufen, nachdem er tags zuvor an seinem 14. Geburtstag das notwendige Mindestalter erreicht hatte. Ein Ständchen der Zuschauer und der auf der Matte überreichte Kuchen wirkten offenbar motivierend, denn im ersten Kampf besiegte der Greco-Spezialist sein Gegenüber Nils Krautsieder vorzeitig.

Auch der andere 14-Jährige gewinnt

Nach einer verletzungsbedingten Aufgabeniederlage von Adam Tomcik gelang auch Can Dogan, dem zweiten 14-jährigen Fellbacher, ein Schultersieg gegen Miguel Richter. Weil zudem Gocha Meladze und Lamin Bojang Punkterfolge erkämpften und Tornike Katamadze einmal mehr technisch überlegen gewann, konnte auch Tariel Shavadze ausgelassen jubeln. „Dieser Tag ist eine Sensation für mich“, sagte der SVF-Trainer, der vor seinem Wechsel rund ein Jahrzehnt als Trainer und Ringer in Unterelchingen aktiv war.

Im Vorfeld des Kampfs war über einen Start von Shavadzes Neffen Amiran, der georgischen Nummer eins, gegen Unterelchingens Star Pridon Abuladze spekuliert worden. Amiran Shavadze weilt allerdings derzeit in Schweden.

    SV Fellbach – KSV Unterelchingen. 57 kg (griechisch-römisch): Christos Papadopoulos – Krautsieder 4:0-Schultersieg (Gesamt: 4:0); 130 kg (Freistil): Tomcik – Akyol 0:4-Aufgabenniederlage (4:4); 61 kg (Fr.): Dogan – Richter 4:0-Schultersieg (8:4); 98 kg (gr.-r.): Zagliveris – Luca Besser 0:4-Überlegenheitsniederlage (8:8); 66 kg (gr.-r.): Tsiklauri – Abuladze 0:4-Überlegenheitsniederlage (8:12); 86 kg (Fr.): Bojang – Junginger 3:0-Punktsieg (11:12); 71 kg (Fr.): Katamadze – Jonas Wuchenauer 4:0-Überlegenheitssieg (15:12); 80 kg (gr.-r.): Lozancic – Maximilian Besser 0:4-Überlegenheitsniederlage (15:16); 75 kg (gr.-r.): Meladze – Myumyunov 2:0-Punktsieg (17:16); 75 kg (Fr.): Kazantzidis – André Wuchenauer 1:0-Punktsieg (18:16).

