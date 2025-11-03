 
  Zu allem Überfluss: ein gebrochener Arm

1
Tornike Katamadze wirft. Foto: Michael Käfer

Nach dem 17:11-Pflichtsieg am Freitag beim Tabellenvorletzten verlieren die Ringer des SVF tags darauf gegen den Spitzenreiter KSV Aalen mit 5:28 Punkten.

Ein hartes Wettkampfprogramm mit gleich zwei aufeinanderfolgenden Kampftagen hatten die Ringer des SV Fellbach am Freitag und Samstag zu bestehen. Freud und doppeltes Leid lagen beim 17:11-Sieg bei der Neckarunion Münster/Remseck und bei der verdienten 5:28-Niederlage gegen den Verbandsliga-Spitzenreiter KSV Aalen dicht beisammen.

 

Zur Pause führt die Nackarunion mit 11:8

In die Kategorie Pflichtsieg ordnete Thomas Heumann, der Sportliche Leiter des von Tariel Shavadze trainierten Fellbacher Ringer-Ensembles, den Auswärtserfolg im Kultur- und Sportzentrum Stuttgart-Münster ein. Die mit einem Durchschnittsalter von 20,6 Jahren nur unwesentlich ältere Mannschaft als die des SV Fellbach (20,0 Jahre) hielt die Partie jedoch lange offen. Auf den bereits nach 34 Sekunden gelungenen Überlegenheitssieg von Marcel Kunst folgte erst im vierten Kampf ein weiterer Sieg der Gäste. Gerasimos Zagliveris ließ in der Greco-Klasse bis 98 Kilogramm keinen Punkt seines Opponenten Leon Scherter zu und siegte bereits in der ersten Kampfhälfte. Nach zwei knappen Punktniederlagen von Giorgi Tsiklauri und Lamin Bojang unmittelbar vor und nach der Halbzeitpause lagen die Gastgeber mit 11:8 in Führung.

Tornike Katamadze startet die Schlussoffensive

Anschließend startete mit gewohnter Zuverlässigkeit der ehemalige Jugend-Europameister Tornike Katamadze die Schlussoffensive des SV Fellbach. Auf den 10:3-Punktsieg des Georgiers folgte ein 8:5-Punkterfolg des amtierenden deutschen U-17-Meisters Noel Lozancic und damit die Führung für die Gäste. Diese bauten Gocha Meladze mit einem Überlegenheitssieg und der sich gegenüber der Vorsaison stark verbesserte Sokratis Kazantzidis mit seinem 6:4-Punktsieg zum 17:11 Endstand aus.

Marcel Kunst bricht sich den Arm

Tags darauf standen die SVF-Ringer gegen die mit einem Altersdurchschnitt von 20,4 Jahren ebenfalls erstaunlich junge Aalener Auswahl jedoch von Anfang an auf verlorenem Posten. „Wir haben zu 80 Prozent Kämpfer, die in Aalen das Ringen gelernt haben“, sagte KSV-Trainer Anton Nuding. Eines dieser Eigengewächse ist Valentin Friedel, der Dritte der deutschen U-17-Meisterschaften. Er ließ seinem Gegenüber Can Dogan – immerhin deutscher U-15-Meister – keine Chance und siegte nach einer Serie von Beinschrauben vorzeitig. Die im wahren Wortsinn schmerzlichste Niederlage musste indes Marcel Kunst einstecken. Der ebenfalls erst 14-Jährige brach sich bei seinem Auftritt gegen Amin Aliyev den Arm. Einzig Gerasimos Zagliveris konnte in der ersten Halbzeit für den SVF siegen. Einen 0:7-Rückstand verwandelte er mit zwei Durchdrehern und zwei Würfen in einen 13:7-Sieg. Nach dem aus Sicht des SV Fellbach wenig erheiternden 2:16-Pausenstand, konnte nur noch Tornike Katamadze gegen Egyed Balázs mit 9:1 punkten. Tariel Shavadze, der auf mehreren Positionen Ringer aus der zweiten Mannschaft einsetzen musste, erkannte die Überlegenheit der Aalener an: „Sie haben einfach eine sehr gute Mannschaft.“

   Neckarunion Münster-Remseck – SV Fellbach. 57 kg (griechisch-römisch): Schuler – Marcel Kunst 0:4-Überlegenheitsniederlage (Gesamt: 0:4); 130 kg (Freistil): Jankulov – Tomcik 4:0-Überlegenheitssieg (4:4); 61 kg (Fr.): Gleich – Gürel 3:0-Punktsieg (7:4); 98 kg (gr.-r.): Tscherter – Zagliveris 0:4-Überlegenheitsniederlage (7:8); 66 kg (gr.-r.): Schudrich – Tsiklauri 2:0-Punktsieg (9:8); 86 kg (Fr.): Göring – Bojang 2:0-Punktsieg (11:8); 71 kg (Fr.): Haddadi – Katamadze 0:2-Punktniederlage (11:10); 80 kg (gr.-r.): Dizer – Lozancic 0:2-Punktniederlage (11:12); 75 kg (gr.-r.): Schiller – Meladze 0:4-Schulterniederlage (11:16); 75 kg (Fr.): Voinikov – Kazantzidis 0:1-Punktniederlage (11:17).

   SV Fellbach – KSV Aalen. 57 kg (gr.-r.): Marcel Kunst – Aliyev 0:4-Überlegenheitsniederlage (0:4); 130 kg (Fr.): Tomcik – Lovin 0:4-Schulterniederlage (0:8); 61 kg (Fr.): Dogan – Friedel 0:4-Überlegenheitsniederlage (0:12); 98 kg (gr.-r.): Zagliveris – Kalay 2:0-Punktsieg (2:12); 66 kg (gr.-r.): Tsiklauri – Honold 0:4-Überlegenheitsniederlage (2:16); 86 kg (Fr.): Horvat – Soltayev 0:4-Überlehenheitsniederlage (2:20); 71 kg (Fr.): Katamadze – Balázs 3:0-Punktsieg (5:20); 80 kg (gr.-r.): Bojang – Rettinger 0:1-Punktniederlage (5:21); 75 kg (gr.-r.): Meladze – Eismont 0:4-Schulterniederlage (5:25); 75 kg (Fr.): Kazantzidis – Tajik 0:3-Punktniederlage (5:28).

