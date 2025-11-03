Ringen: SV Fellbach Zu allem Überfluss: ein gebrochener Arm
Nach dem 17:11-Pflichtsieg am Freitag beim Tabellenvorletzten verlieren die Ringer des SVF tags darauf gegen den Spitzenreiter KSV Aalen mit 5:28 Punkten.
Ein hartes Wettkampfprogramm mit gleich zwei aufeinanderfolgenden Kampftagen hatten die Ringer des SV Fellbach am Freitag und Samstag zu bestehen. Freud und doppeltes Leid lagen beim 17:11-Sieg bei der Neckarunion Münster/Remseck und bei der verdienten 5:28-Niederlage gegen den Verbandsliga-Spitzenreiter KSV Aalen dicht beisammen.