Der Deutsche Ringer-Bund schickt nur zwei Athleten der Stilart griechisch-römisch zu den U-17-Weltmeisterschaften, die von 19. bis 25. August in Jordanien stattfinden. Einer davon ist Kevin Karl vom SV Fellbach. Im Freistil geht seine Vereinskollegin Lisa Shavadze für Georgien an den Start.

Michael Käfer 18.08.2024 - 20:27 Uhr

Die Weltpolitik in Form des zuletzt eskalierenden Nahostkonflikts hat dem für den deutschen Ringernachwuchs zuständigen Greco-Bundestrainer Maik Bullmann viel zusätzliche Arbeit beschert. Weil etliche Fluglinien ihre Verbindungen in die jordanische Hauptstadt Amman gestrichen haben, kam der Olympiasieger von Barcelona und dreifache Weltmeister bei der Vorbereitung auf die dort stattfindenden U-17-Weltmeisterschaften gehörig ins Schwitzen. „Gleich an meinem ersten Arbeitstag nach dem Urlaub kam die Hiobsbotschaft“, sagt der 57-Jährige. Wegen der erschwerten Anreise – nicht nur für die deutsche Abordnung – standen die Welttitelkämpfe offenbar kurz vor der Absage.