Hunderttausende Menschen treten jedes Jahr aus der evangelischen und katholischen Kirche aus, trotzdem bekommen sie weiterhin hunderte Millionen Euro vom Staat. Die Ampel-Koalition will diese Leistungen ablösen. Doch das ist gar nicht so einfach.

Markus Brauer /dpa 23.08.2024 - 10:21 Uhr

Soviel Einmütigkeit ist selten im Deutschen Bundestag: Die staatlichen Millionenzahlungen an die beiden großen Kirchen in Deutschland sind in einer Zeit, in der Hunderttausende pro Jahr den Institutionen den Rücken zukehren, nur noch schwer vermittelbar. So lautet die weitgehend einhellige Meinung in den Fraktionen der Regierungsparteien SPD, Grüne, FDP und in der Opposition bei Unionsfraktion und AfD.