Netanjahus Büro: Gaza-Verhandlungen gehen in Kairo weiter

Nach den gezielten Tötungen hochrangiger Feinde Israels geriet die Gaza-Diplomatie ganz ins Hintertreffen. Eine Mitteilung aus dem Amt des Premiers bringt sie wieder auf die Tagesordnung.

dpa 02.08.2024 - 22:32 Uhr

Jerusalem (dpa) - Vor dem Hintergrund eines drohenden Angriffs des Irans und seiner Verbündeten auf Israel gehen die Bemühungen um eine Waffenruhe im Gaza-Krieg weiter. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu habe die Entsendung einer Delegation zu Gesprächen in Kairo genehmigt, teilte sein Büro mit. Die Abordnung werde am Samstagabend oder Sonntag in die ägyptische Hauptstadt aufbrechen, hieß es weiter.