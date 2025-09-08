 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Erster Sieg seit mehr als 22 Monaten

Ringen-Verbandsliga Erster Sieg seit mehr als 22 Monaten

Ringen-Verbandsliga: Erster Sieg seit mehr als 22 Monaten
1
Kyriakos Papadopoulos (rechts) steuerte drei Punkte zum Gesamtsieg des SV Fellbach bei. Foto: Michael Käfer

Die Verbandsliga-Ringer des SV Fellbach feiern einen 20:10-Auftakterfolg über die Neckarunion Münster-Remseck.

Die nimmer enden wollende Durststrecke der Ringer des SV Fellbach fand am vergangenen Samstag nach mehr als 22 Monaten doch ihr Ende. Der 20:10-Heimsieg über den Aufsteiger Neckarunion Münster-Remseck bedeutete nicht nur einen gelungenen Start in die Verbandsliga-Runde, sondern für die Fellbacher Mattengänger auch das erste Erfolgserlebnis seit dem 1. November 2023. Damals, noch in der Oberliga, besiegten sie den SV Dürbheim mit 24:11 Punkten. Danach folgten insgesamt 21 Niederlage und ein einziges Remis. Dementsprechend habe sich die Mannschaft riesig über den Erfolg gefreut, sagt der Fellbacher Coach Tariel Shavadze, der mit dem Team einen Platz unter den ersten Drei anpeilt.

 

Gegen die Neckarunion sorgten Tornike Katamadze (66 kg/Freistil) und Gocha Meladze (75 kg/Griechisch-Römisch) für die Zungenschnalzer des Abends. Die beiden Georgier gewannen durch Technische Überlegenheit. Meladzes „Arbeitstag“ war dabei nach 4,25 Minuten beendet, der von Katamadze gar schon nach 2,05 Minuten. „Die jüngste Mannschaft der Liga“, so der Trainer, „hat insgesamt überzeugt und man hat gesehen, dass sich die vielen Eigengewächse weiterentwickelt haben“.

Dabei mussten die Fellbacher auch noch auf des Trainers Neffen Amiran Shavadze verzichten. Der Georgier steckt mitten in den Vorbereitungen auf die Weltmeisterschaften, die vom 13. bis 21. September im kroatischen Zagreb stattfinden. Aus diesem Grund wird er auch am kommenden Samstag, 19.30 Uhr, beim Auswärtskampf beim KSV Aalen 05 fehlen. Die Aalener hatten am ersten Kampftag frei, starten also gegen die Fellbacher in die Saison.

    SV Fellbach – Neckarunion Münster-Remseck: 57 kg (Freistil): Marcel Kunst – Gleich 0:4-Überlegenheitsniederlage (Gesamt: 0:4); 130 kg (griechisch-römisch): Verletis – Jankulov 2:0-Punktsieg (2:4); 61 kg (gr.-r.): Güven – Islami 3:0-Punktsieg (5:4); 98 kg (Fr.): Tomcik – Hagenbruch 0:4-Überlegenheitsniederlage (5:8); 66 kg (Fr.): Katamadze – Schudrich 4:0-Überlegenheitssieg (9:8); 86 kg (gr.-r.): Lozancic – Dizer 3:0-Punktsieg (12:8); 71 kg (gr.-r.): Papadopoulos – Ghidy 3:0-Punktsieg (15:8); 80 kg (Fr.): Bojang – Nevar 1:0-Punktsieg (16:8); 75 kg (Fr.): Kazantzidis – Voinikov 0:2-Punktniederlage (16:10); 75 kg (gr.-r.): Meladze – Jilke 4:0-Überlegenheitssieg (20:10).

Weitere Themen

Fußball: TV Oeffingen: Die vierte Pleite nacheinander

Fußball: TV Oeffingen Die vierte Pleite nacheinander

Der Fußball-Landesligist TV Oeffingen unterliegt am Sonntag daheim gegen den FV Löchgau mit 2:3 (1:1) – trotz zweimaliger Führung.
Von Eva Herschmann
Fußball: SV Fellbach: Sieg mit Schönheitsfehlern

Fußball: SV Fellbach Sieg mit Schönheitsfehlern

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach gewinnen in dieser Saison erstmals vor heimischem Publikum mit 4:2 gegen den FC Esslingen.
Von Susanne Degel
Schach: Spvgg Rommelshausen: Großer Erfolg für Yashasri Sriram

Schach: Spvgg Rommelshausen Großer Erfolg für Yashasri Sriram

Die Elfjährige von der Spvgg Rommelshausen wird Zweite beim Grand-Prix-Finale in Göttingen.
Von unserer Redaktion
Fußball: SV Fellbach: Zwei Teams mit vielen Gemeinsamkeiten

Fußball: SV Fellbach Zwei Teams mit vielen Gemeinsamkeiten

Der Fußball-Verbandsligist SV Fellbach empfängt am Samstag, 15 Uhr, den FC Esslingen im Max-Graser-Stadion.
Von Susanne Degel
Fußball: Niklas Pollex: Pokalsieger unter sich

Fußball: Niklas Pollex Pokalsieger unter sich

Der Fellbacher Niklas Pollex spielt an diesem Mittwoch mit seinem Verein SG Sonnenhof Großaspach gegen den VfB Stuttgart.
Von Susanne Degel
Fußball-Nachlese: Fellbach: Torschütze gegen Manchester, aber nicht gegen den SVF

Fußball-Nachlese: Fellbach Torschütze gegen Manchester, aber nicht gegen den SVF

Der Verbandsligist hat einen Ex-Spieler des FC Bayern München bestens im Griff.
Von Susanne Degel
Handball: TV Oeffingen: Die Abwehr steht im Fokus

Handball: TV Oeffingen Die Abwehr steht im Fokus

Knapp drei Wochen vor dem Liga-Start zeigt sich Tobias Unfried, der neue Trainer der TVOe-Handballer, mit der Entwicklung zufrieden.
Von Susanne Degel
Handball: SV Fellbach: Ein spannendes Team

Handball: SV Fellbach Ein spannendes Team

Die Handballer des SV Fellbach haben in der Vorbereitung auf die neue Verbandsliga-Saison schon viel Selbstvertrauen gesammelt.
Von Harald Landwehr
Handball: TSV Schmiden: Optimistischer Blick nach vorn

Handball: TSV Schmiden Optimistischer Blick nach vorn

Die Oberliga-Handballer des TSV Schmiden starten am 20. September mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger TSV Altensteig in die neue Saison.
Von Harald Landwehr
Fußball: TSV Schmiden: Pasquale Siena trifft dreimal

Fußball: TSV Schmiden Pasquale Siena trifft dreimal

Die Bezirksliga- Fußballer des TSV Schmiden trennen sich mit einem 4:4-Remis vom starken TSV Gaildorf.
Von Susanne Degel
Weitere Artikel zu SV Fellbach Verbandsliga
 