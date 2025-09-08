Ringen-Verbandsliga: Erster Sieg seit mehr als 22 Monaten

Die nimmer enden wollende Durststrecke der Ringer des SV Fellbach fand am vergangenen Samstag nach mehr als 22 Monaten doch ihr Ende. Der 20:10-Heimsieg über den Aufsteiger Neckarunion Münster-Remseck bedeutete nicht nur einen gelungenen Start in die Verbandsliga-Runde, sondern für die Fellbacher Mattengänger auch das erste Erfolgserlebnis seit dem 1. November 2023. Damals, noch in der Oberliga, besiegten sie den SV Dürbheim mit 24:11 Punkten. Danach folgten insgesamt 21 Niederlage und ein einziges Remis. Dementsprechend habe sich die Mannschaft riesig über den Erfolg gefreut, sagt der Fellbacher Coach Tariel Shavadze, der mit dem Team einen Platz unter den ersten Drei anpeilt.

Gegen die Neckarunion sorgten Tornike Katamadze (66 kg/Freistil) und Gocha Meladze (75 kg/Griechisch-Römisch) für die Zungenschnalzer des Abends. Die beiden Georgier gewannen durch Technische Überlegenheit. Meladzes „Arbeitstag“ war dabei nach 4,25 Minuten beendet, der von Katamadze gar schon nach 2,05 Minuten. „Die jüngste Mannschaft der Liga“, so der Trainer, „hat insgesamt überzeugt und man hat gesehen, dass sich die vielen Eigengewächse weiterentwickelt haben“. Dabei mussten die Fellbacher auch noch auf des Trainers Neffen Amiran Shavadze verzichten. Der Georgier steckt mitten in den Vorbereitungen auf die Weltmeisterschaften, die vom 13. bis 21. September im kroatischen Zagreb stattfinden. Aus diesem Grund wird er auch am kommenden Samstag, 19.30 Uhr, beim Auswärtskampf beim KSV Aalen 05 fehlen. Die Aalener hatten am ersten Kampftag frei, starten also gegen die Fellbacher in die Saison. SV Fellbach – Neckarunion Münster-Remseck: 57 kg (Freistil): Marcel Kunst – Gleich 0:4-Überlegenheitsniederlage (Gesamt: 0:4); 130 kg (griechisch-römisch): Verletis – Jankulov 2:0-Punktsieg (2:4); 61 kg (gr.-r.): Güven – Islami 3:0-Punktsieg (5:4); 98 kg (Fr.): Tomcik – Hagenbruch 0:4-Überlegenheitsniederlage (5:8); 66 kg (Fr.): Katamadze – Schudrich 4:0-Überlegenheitssieg (9:8); 86 kg (gr.-r.): Lozancic – Dizer 3:0-Punktsieg (12:8); 71 kg (gr.-r.): Papadopoulos – Ghidy 3:0-Punktsieg (15:8); 80 kg (Fr.): Bojang – Nevar 1:0-Punktsieg (16:8); 75 kg (Fr.): Kazantzidis – Voinikov 0:2-Punktniederlage (16:10); 75 kg (gr.-r.): Meladze – Jilke 4:0-Überlegenheitssieg (20:10).