Die Ringer des ASV Schorndorf gewinnen den Rückkampf beim SC Kleinostheim mit 17:7 und krönen sich zum neuen Champion. Es ist die zweite deutsche Meisterschaft für den ASV nach 1975.

Jürgen Frey 26.01.2025 - 00:44 Uhr

Riesenjubel beim ASV Schorndorf. Der Ringer-Bundesligist sicherte sich mit einem 17:7 beim SC Siegfried Kleinostheim vor über 4000 Zuschauern in der Aschaffenburger MH Linde-Arena seine zweite deutsche Meisterschaft. „Wir haben den Charakter, dass wir das Ding im Rückkampf drehen können“, hatte Schorndorfs Trainer Sedat Sevsay gesagt. Und er sollte Recht behalten: Nach dem 13:16 im Hinkampf in der EWS-Arena in Göppingen zeigte sein Team bei den Warriors in Unterfranken eine überragende Leistung und war nach dem Gewinn von Schlüsselkämpfen bereits zur Pause mit 11:1 vorne gelegen.