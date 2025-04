Der Weilimdorfer 97-Kilo-Mann startet an diesem Wochenende bei den Europameisterschaften in Bratislava. Trotz turbulenter Zeiten im Verband und einer nur kurzen Vorbereitung hofft er auf eine Top-Platzierung.

Marius Gschwendtner 12.04.2025 - 09:00 Uhr

Den bisher sportlichen Höhepunkt seiner noch jungen Ringer-Laufbahn hat Lucas Lazogianis im vergangenen Sommer mit den Olympischen Spielen in Paris erleben dürfen: „Weil die Qualifikation so schwer ist, schaffen es viele Top-Ringer in ihrer gesamten Karriere nicht dorthin“, weiß der 23-Jährige von der SG Weilimdorf. Nun steht für ihn der nächste große Auftritt auf der internationalen Bühne an. Lazogianis geht an diesem Wochenende in der slowakischen Hauptstadt Bratislava bei den Europameisterschaften auf die Matte.