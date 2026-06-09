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  4. Nächster Titel für die SG Weilimdorf: Der König ringt den Kronprinzen nieder

Ringer-DM Nächster Titel für die SG Weilimdorf: Der König ringt den Kronprinzen nieder

Ringer-DM: Nächster Titel für die SG Weilimdorf: Der König ringt den Kronprinzen nieder
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Erneut deutscher Meister: der Weilimdorfer Lucas Lazogianis. Foto: Archiv/imago/United World Wrestling

Lucas Lazogianis holt seinen fünften deutschen Meistertitel in Serie. Für seine Vereinskollegen läuft es im bayerischen Elsenfeld schlechter.

Der Kronprinz hat zwar versucht, den König zu stürzen – aber geschafft hat er es nicht: Darius Kiefer, eines der größten deutschen Ringertalente im Halbschwergewicht, unterlag bei den nationalen Ringermeisterschaften erneut demjenigen, der in dieser Gewichtsklasse im griechisch-römischen Stil auf nationaler Ebene seit einigen Jahren das Referenzmaß ist: Lucas Lazogianis. Der in Einzelwettbewerben für die SG Weilimdorf startende Athlet holte im bayerischen Elsenfeld seinen fünften Titel in Folge. Nicht so gut lief es diesmal für seine Vereinskollegen Anton Buchholz, Akif Sen und Lisa Laible. Auch für Rico Rupp vom KSV Musberg war das Turnier schon früh beendet.

 

Das Halbschwergewicht gilt als eine der am besten besetzen Ringer-Gewichtsklassen in Deutschland. Da gibt es beispielsweise Anton Vieweg (RV Eichenkranz Lugau), Bronzemedaillengewinner bei der U-23-Europameisterschaft. Oder den erwähnten Darius Kiefer von der RG Hausen-Zell, der im vergangenen Jahr U-20-Europameister wurde und 2024 bei den Junioren WM-Silber gewonnen hat. „Es ist zwar etwas nervig, wenn einem zwei Top-Jungs im Nacken sitzen, aber am Ende profitieren wir alle davon“, sagt Lucas Lazogianis. „Konkurrenz belebt das Geschäft.“ Was leicht gesagt werden kann, wenn man der Beste unter den Besten ist: Denn der Abonnementsmeister aus dem Stuttgarter Norden schaltete im Halbfinale der deutschen Meisterschaft erst Vieweg mit einem 10:4-Punktsieg aus und behauptete sich dann im Finale mit 5:1 Punkten gegen Kiefer.

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Der 25-Jährige trifft bereits im zweiten Kampf auf seinen letztjährigen Finalbezwinger. Entschieden ist mittlerweile, für welchen Verein er dieses Jahr in der Bundesliga ringen wird.

Nach der frühen 1:0-Führung des Weilimdorfers konnte Kiefer zwar ebenfalls punkten, doch Taktieren ist nicht gerade eine Stärke von Lazogianis. „Ich bin der Meinung, dass Angriff die beste Verteidigung ist“, sagt er – und legte in der zweiten Runde eine Vier-Punkte-Wertung nach, mit der er das Finale entschied. Wobei es diesmal für Lazogianis einen besonderen Lohn dafür gab. Der Deutsche Ringer-Bund zeichnet seine Champions seit diesem Jahr mit einem Meisterschaftsgürtel aus. „Er passt mir zwar nicht, aber er sieht gut aus“, urteilt der Olympia-Teilnehmer von Paris über das neueste Stück in der Trophäenvitrine.

Weilimdorferin Lisa Laible landet auf den Schultern

Eine Trophäe hatte auch Lisa Laible eingeplant, die in der Gewichtsklasse bis 59 Kilogramm im Freistil antrat. Zwar glückte der 18-Jährigen ein 7:4-Auftakterfolg gegen Sophia Schwart (VfL Tegel 1891). Dem folgte aber eine 2:4-Niederlage gegen Dauerrivalin Franziska Blaumeiser (ASV Hüttigweiler) – die von Laible im Finale der deutschen U-20-Meisterschaft im April noch bezwungen worden war. Nun hätte ein Sieg gegen Hannah König (KSV Berghausen) gereicht, um ins Halbfinale einzuziehen. Doch obwohl die Weilimdorferin König schon mehrfach bei Turnieren geschlagen hatte, endete der Vergleich diesmal zu Gunsten ihrer Gegnerin. Jene zwang Laible auf die Schultern. „So ist Ringen: Ein einziger Fehler kann sich schnell rächen“, kommentierte Markus Laible, Sportlicher Leiter der SG Weilimdorf, mit Blick auf den Kampf seiner Tochter.

Apropos schnell: Für Anton Buchholz war in der Gewichtsklasse bis 87 Kilogramm im griechisch-römischen Stil schon mit der 0:3-Auftaktniederlage gegen den späteren Fünftplatzierten Ali Soleimani (ASV Mainz) Schluss. Und auch der Neu-Weilimdorfer Akif Sen durfte in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm im griechisch-römischen Stil nur ein Duell bestreiten. Es endete gegen den Chemnitzer Niklas Nimtz mit 4:11.

Rico Rupp (97 Kilogramm, griechisch-römisch) vom KSV Musberg schließlich unterlag sowohl in der Auftakt- als auch der Hoffnungsrunde. Chancenlos war er beim 0:10 gegen seinen ersten Bezwinger. Der hieß: Lazogianis.

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