Der Aufsteiger KSV Musberg will mit den hinteren Tabellenplätzen nichts zu tun haben. Dafür hat er sich verstärkt – und plant der Trainer, Fehler von einst zu vermeiden.

Harald Landwehr 04.09.2024 - 19:01 Uhr

Elf Jahre und achteinhalb Monate sind vergangen, seit eine Musberger Mannschaft – damals noch unter dem Dach des Stammvereins TSV – zuletzt in der Ringer-Regionalliga aktiv war. Kurz vor Weihnachten 2012 gab es zum Abschluss einen 26:9-Sieg gegen den KSV Ketsch, der dem Filderteam freilich nichts mehr half, denn gemeinsam mit den Kurpfälzern ging es danach bergab in die Oberliga. „Ich habe damals viele falsche Personalentscheidungen getroffen, die ich heute so nicht mehr treffen würde. Ich glaube, ich habe daraus gelernt und werde es zusammen mit meiner Mannschaft diesmal deutlich besser machen“, sagt der Trainer Markus Scheibner vor dem jetzigen Comeback.