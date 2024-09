Das Derby zwischen dem KSV Musberg und der SG Weilimdorf wird zu einer unerwartet klaren Angelegenheit. Auch, weil den Gästen bei ihrer Aufstellung etwas in die Quere kommt. Unterdessen machen „zwei Weltklasseleute“ kurzen Prozess.

Harald Landwehr 15.09.2024 - 20:50 Uhr

Für Markus Scheibner, den Trainer des KSV Musberg, war nach dem Derby in der Ringer-Regionalliga nicht an Schlaf zu denken. „Normalerweise beschäftigen mich Siege und Niederlagen nicht so lange, aber diesmal bin ich bis 3 Uhr nachts voller Adrenalin senkrecht im Bett gestanden“, sagte der routinierte Coach am Sonntagmorgen. Und tatsächlich hatte er am Abend zuvor einige nervenaufreibende Momente zu überstehen, ehe der 17:10-Überraschungssieg des Aufsteigers von den Fildern gegen den amtierenden Meister SG Weilimdorf feststand.