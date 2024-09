Für die SG Weilimdorf macht sich gegen den Titelfavoriten ein Wagnis bei der Aufstellung bezahlt. Schlechter läuft es für den KSV Musberg, dem am Ende wohl nur ein, zwei Sekunden fehlen.

Franz Stettmer 23.09.2024 - 12:00 Uhr

Zweimal Samstagabend-Krimi, zweimal Nervenkitzel bis zur letzten Mattenaktion. So weit die aktuellen Gemeinsamkeiten für die beiden Ringermannschaften aus Stuttgart und von den Fildern in der Regionalliga. Die finale Gemütslage stellte sich dann allerdings recht gegensätzlich dar: Während der amtierende Meister SG Weilimdorf mit einem 16:14 ausgerechnet gegen den Titelfavoriten KSV Ketsch seinen ersten Saisonsieg feierte, musste der Aufsteiger KSV Musberg in Hofstetten eine bittere 15:16-Niederlage hinnehmen und belegt im dicht gedrängelten Starterfeld nun den letzten Tabellenplatz.