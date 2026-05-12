Kennen Sie Ihren Blutdruck? „Wenn nicht, dann dringend kontrollieren“, sagt der Stuttgarter Chefarzt Jörg Latus. Warum das auch für junge Leute gilt – und wie man richtig misst.
12.05.2026 - 06:00 Uhr
Jeder Dritte in Deutschland hat einen zu hohen Blutdruck. Die Zahl der Betroffenen hat sich in den vergangenen 30 Jahren verdoppelt. Viele wissen aber gar nicht, dass sie betroffen sind. Deshalb ist bei Bluthochdruck auch vom „stillen Killer“ die Rede, denn er ist Hauptrisikofaktor für Schlaganfälle und Herzinfarkte. Jörg Latus, Chefarzt der Abteilung Innere Medizin und Nephrologie am Robert Bosch Krankenhaus in Stuttgart (RBK), erklärt, warum auch junge Menschen ihre Werte kennen sollten.