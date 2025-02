Probeweise dürfen Radfahrer in Marbach durch die Markstraße rollen. Die meisten pfeifen dabei offenbar auf die Spielregeln. In Ludwigsburg scheinen die Pedaleure in den Fußgängerzonen rücksichtsvoller unterwegs zu sein. Das hat aber seine Gründe.

Christian Kempf 12.02.2025 - 12:00 Uhr

Es ist stets eine Gratwanderung, wenn sich Radfahrer und Fußgänger einen Verkehrsraum teilen müssen. Passanten rauscht oft der Schreck in die Glieder, wenn plötzlich jemand in höherem Tempo an ihnen vorbeischießt. Pedaleure beobachten umgekehrt mitunter argwöhnisch, wenn Fußgänger direkt vor ihnen unerwartete Schlenker vollziehen. Es ist also kein Wunder, dass es in Marbach für Diskussionen sorgt, dass Radler probeweise durch die Fußgängerzone rollen dürfen. Vor allem, wenn man sieht, mit welchem Affenzahn gerade Schüler bisweilen durch die Marktstraße pfeifen. Das erste Fazit des Experiments fällt vonseiten der Stadtverwaltung dann auch desillusionierend aus.