Ein Teil der Nutzer will trotz ablaufendem Support bei Windows 10 bleiben – und riskiert seine digitale Sicherheit. Nur wenige Verbraucher steigen auf ein anderes Betriebssystem um.
Berlin - Fast jeder dritte Nutzer von Windows 10 in Deutschland geht davon aus, sich wegen des Support-Endes für das Microsoft-Betriebssystem wohl einen neuen Computer anschaffen zu müssen oder hat dies bereits getan. Das zeigt eine repräsentative Online-Befragung von 800 Windows-Nutzern in Deutschland im Auftrag der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv).