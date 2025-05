Der junge Zimmermann war gerade auf der Walz, als er bei einem Freund in Stuttgart Station machte. Weil das Blutdruckmessgerät dort auf dem Tisch stand, maß der junge Mann seine Werte – „einfach so zum Spaß“, wie er erklärte. Er staunte nicht schlecht: Statt den optimalen Werten von 120/70 mmHg zeigte das Messgerät einen Blutdruck von 225/120 mmHg an. Der Zimmermann unterbrach prompt seine Wanderschaft und stellte sich in der Notaufnahme des Robert Bosch Krankenhauses (RBK) vor.