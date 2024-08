Ein neuer internationaler Bericht erweitert die Liste der veränderbaren Risikofaktoren für Demenz um einen hohen Cholesterinspiegel und nachlassende Sehkraft.

Die Eliminierung aller von der „Lancet“-Kommission benannten nun 14 Faktoren könnte laut dem Bericht knapp die Hälfte der weltweiten Demenzfälle verhindern oder zumindest verzögern. Experten zufolge ist das allerdings eine recht theoretische Rechnung.

Lesen Sie auch

Die neue Studie ist im Fachmagazin „The Lancet“ erschienen.

Keine Heilung, aber Vorbeugung

Demenz umfasst verschiedene Krankheiten, darunter Alzheimer, die zu einem Verlust geistiger Fähigkeiten führen. Alzheimer-Demenz (Morbus Alzheime), ist bisher unheilbar. Mit Medikamenten kann die Krankheit kaum behandelt werden.

Wissenschaft und Industrie forschen mit großem Aufwand, um endlich einen Durchbruch zu erreichen. Seit fast 20 Jahren aber gibt es keine ernst zu nehmenden Fortschritte oder neuen Wirkstoffe.

Alzheimer – Krankheit des Vergessens. Foto: dp-I/nfografik

Was sind die 14 Risikofaktoren für Demenz?

Der neue Bericht der „Lancet Commission on dementia prevention, intervention, and care“ („Lancet-Kommission für Demenzprävention, -intervention und -pflege“) zeigt, dass fast die Hälfte (45 Prozent) der Demenzerkrankungen vermieden oder verzögert werden könnte, würden die 14 zumeist veränderbaren Risikofaktoren ausgeschaltet.

Mit Medikamenten kann die Krankheit kaum behandelt werden. Foto: dpa/Patrick Pleul

Neben den neu als Risikofaktoren identifizierten hohen LDL-Cholesterinwerten ab einem Alter von etwa 40 Jahren und dem unbehandelten Sehverlust im späten Alter sind das:

geringe Bildung

Hörminderung

Bluthochdruck

Rauchen

Fettleibigkeit

Depression

Bewegungsmangel

Diabetes

übermäßiger Alkoholkonsum

traumatische Kopfprellungen

Luftverschmutzung

soziale Isolation

Unsere Empfehlung für Sie Erkrankungen des Nervensystems 3,4 Milliarden Menschen leiden an neurologischen Beschwerden Neurologische Beschwerden sind einer neuen Studie zufolge mittlerweile weltweit die Hauptursache für Krankheit und Behinderung – mit deutlichen Unterschieden zwischen verschiedenen Ländern und zwischen den Geschlechtern.

Kritik an Studie

Laut Stefan Teipel vom Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) in Rostock sind die beiden neuen Risikofaktoren sicherlich solide belegt, aber die Summe der verhinderbaren Demenzfälle über alle Risikofaktoren hinweg werde nicht bei 45 Prozent liegen.

„Die Studie addiert die einzelnen modifizierbaren Risiken auf knapp 45 Prozent. Wenn man mehrere Risikofaktoren beeinflusst, gibt es jedoch synergistische Effekte, man kann für einzelne Individuen die Effekte der Risikoreduktion deswegen nicht einfach aufsummieren“

Ein Mediziner begutachtet einen Hirn-Screen. Foto: Imago/Cavan Images

Risikofaktoren beeinflussen sich gegenseitig

Noch dazu würden sich die verschiedenen Faktoren miteinander verschränken, erklärt Peter Berlit, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN). So beeinflusse etwa eine nicht rechtzeitige Korrektur von Hör- oder Sehkraftverlust die Kommunikation der Betroffenen, was sich auf kognitive Fähigkeiten und soziale Interaktionen auswirke. „Regelmäßiges kognitives Training und Vereinsamung sind wiederum Faktoren, die ebenfalls bei der Demenzentwicklung eine Rolle spielen.“

Prävention ist auch Aufgabe der Politik

Der Neurologe betont, dass neben geistigem Training – etwa durch Kreuzworträtsel, das Erlernen einer Fremdsprache oder eines Musikinstruments – auch eine gesunde Ernährung, möglichst wenig Alkohol, ausreichend körperliche Bewegung und ein gesundes Körpergewicht wichtig seien, um einer Demenz auf individueller Ebene vorzubeugen.

Bei anderen Risikofaktoren wie etwa der Luftverschmutzung oder dem Zugang zu Bildung sei hingegen die Politik gefragt. Darüber hinaus werde in kommenden „Lancet“-Berichten sicherlich auch die Bekämpfung der Klimakrise eine Rolle spielen, da Studien bereits die Zusammenhänge zwischen deren Folgen und dem Demenzrisiko untersuchten.

Info: Alzheimer-Demenz

Morbus Alzheimer

Alzheimer und bestimmte andere Demenzerkrankungen gehören nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO inzwischen zu den zehn häufigsten Todesursachen weltweit. Alzheimer-Demenz, auch Morbus Alzheimer genannt, ist bisher unheilbar. Weltweit leiden rund 50 Millionen Menschen an Alzheimer, der häufigsten Form von Demenz. Die Krankheit zerstört nach und nach Hirngewebe und nimmt den Betroffenen ihre Erinnerungen. In Deutschland sind es etwa 1,7 Millionen. Aufgrund der steigenden Lebenserwartung ist davon auszugehen, dass die Zahlen in Zukunft stark steigen werden. 2050 erwarten Wissenschaftler etwa 117 bis 130 Millionen Betroffene weltweit und 2,7 Millionen in Deutschland.