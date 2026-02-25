Die Krankenkasse AOK Ludwigsburg/Rems-Murr warnt vor schwerwiegenden Erkrankungsrisiken nach einem Zeckenstich. Auch eine Impfung wird empfohlen.
25.02.2026 - 05:00 Uhr
Die Zecken-Saison beginnt: Bei über acht Grad Celsius werden die Blutsauger aktiv. Auch in der Region können sie Borreliose und die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) übertragen. Eine Borreliose ist eine oft folgenschwere Infektionskrankheit. Auslöser sind Bakterien, die sich im Körper ausbreiten und Organe und Systeme stark schädigen können – insbesondere Haut, Nervensystem, Gelenke und Herz.