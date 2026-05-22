Deutschlands Forscher gehören zur Weltspitze, doch viele gute Ideen schaffen es nie aus dem Labor in die Praxis. Eine Stiftung und eine Investmentplattform wollen dieses Problem nun angehen.
Hamburg/Berlin - Die Hamburger Joachim Herz Stiftung investiert als Hauptgeldgeber 20 Millionen Euro in einen neuen Fonds der Berliner Investmentplattform Marvelous, um forschungsintensiven Zukunftstechnologien zum kommerziellen Durchbruch zu verhelfen. Mit dem Investment wolle die Stiftung einen Impuls im deutschen Innovationsökosystem setzen – und als Vorbild dafür dienen, wie gemeinnütziges Kapital in Deutschland stärker als Innovationsmotor wirken kann, sagte Ulrich Müller, Finanzvorstand der Joachim Herz Stiftung.