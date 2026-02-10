Der Schokoladenhersteller will den quadratischen Haferriegel „Monnemer Quadrat Bio“ aus Mannheim verbieten lassen. Die Niederlage vor dem Landgericht akzeptiert das Unternehmen nicht.
09.02.2026 - 10:33 Uhr
Der Schokoladenhersteller Ritter Sport geht weiter gegen den quadratischen Haferriegel „Monnemer Quadrat Bio“ der Firma Wacker aus Mannheim vor: Das Unternehmen hat Berufung beim Oberlandesgericht Stuttgart eingelegt, wie das Gericht mitteilte. Ritter Sport will demnach die Niederlage vor dem Landgericht Stuttgart vom Januar nicht akzeptieren.