Mit einer Machtdemonstration gingen Ermittler am Mittwoch und Donnerstag in Göppingen gegen Mitglieder zweier rivalisierenden Gruppen aus dem Großraum Stuttgart vor. Erfolgreich offenbar: In jetzt 280 Razzien nahmen Ermittler bislang 92 Verdächtige fest.

Im baden-württembergischen Landeskriminalamt (LKA) hatten die Ermittler vorgesorgt: Aus drei weiteren Bundesländern hatten sie Spezialeinsatzkommandos (SEK) zur Verstärkung nach Göppingen beordert, um einen Schlag gegen die beiden rivalisierenden Gruppen zu beordern, die sich inzwischen seit Jahren im Großraum Stuttgart be- und erschießen, zusammenschlagen und mit Handgranaten bewerfen.

So waren außer dem Südwest-SEK auch die aus Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz im Einsatz, um am Mittwochmorgen und Donnerstagabend in Göppingen Bars, Gaststätten und Wohnungen zu durchsuchen, Gäste und Beschäftigte zu überprüfen, Beschuldigte zu verhaften. In der Göppinger Polizeikaserne hielten sich weitere SEK-Beamte sowie Polizisten einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) bereit, um entweder ihre Kollegen bei den Durchsuchungen zu unterstützen oder aber dann eingesetzt zu werden, wenn die Kollegen Hinweise fänden, die den weiteren Einsatz von Spezial- und spezialisierten Kräften sofort erforderlich gemacht hätten.

Mit der Polizei drangen auch Experten für Hygiene in die Objekte

Ziel der Razzien am frühen Donnerstagabend war die Göppinger Innenstadt, besonders der Bereich rund um den ZOB abgekürzten Zentralen Omnibusbahnhof. Um 18.28 Uhr informierte das LKA die Menschen über Kurznachrichtendienste, dass „mit einem erhöhten Polizeiaufgebot“ in dieser Gegend zu rechnen sei und es zu kurzzeitigen Behinderungen kommen könne.

Nicht nur starke Polizeikräfte drangen in die Gaststätten ein, sondern auch Beamtinnen und Beamte des Zolls, der kommunalen Ämter für Gewerbeaufsicht, Lebensmittelkontrolle und Öffentlichen Ordnung. Sie kontrollierten, ob in den Betrieben alles so abläuft, wie es vorgeschrieben ist. Offenbar nicht: In einem Fall stellen die Spezialisten Verstöße gegen Hygienevorschriften fest. In einem anderen, dass die Betreiber der Bar die vorgegebenen Prüftermine für Spielautomaten nicht beachteten.

Taktik der Nadelstiche

Von einer „Taktik vieler Nadelstiche“, die aus verschiedenen, für die Gruppen unerwarteten Richtungen kommen, hatte LKA-Präsident Andreas Stenger im vergangenen April gesprochen. „Die Mitglieder dieser Gruppen dürfen nicht zur Ruhe kommen“, sagte Stenger seinerzeit. In seiner Behörde war damals gerade eine sogenannte Besondere Aufbauorganisation (BAO) mit dem Namen „Focus“ gegründet worden. Mit dieser Struktur, in der außer Kriminalisten des LKAs auch solche aus den Polizeipräsidien Ludwigsburg, Reutlingen, Stuttgart und Ulm zusammengeführt wurden, sollten die Ermittlungen gebündelt werden.

Denn: Die Verdächtigen wüten nicht nur in der Landeshauptstadt, sondern auch an deren Rändern, in denen andere Polizeipräsidien zuständig sind. Eine zusammenführende BAO bietet der Polizei eine bessere Möglichkeit, über die Grenzen der regionalen Zuständigkeit eines Präsidiums hinweg den beiden sich bekriegenden Gruppen die Stirn zu bieten.

Erfolgreich offenbar: 92 Männer haben Polizisten seitdem festgenommen und verhaftet, 280 mal durchsuchten sie Wohnungen, Gaststätten und andere Immobilien.

Jetzt beschlagnahmten sie während der Razzia am Donnerstagabend Mobiltelefone, illegale Betäubungsmittel, Messer, Baseballschläger, mutmaßlich gefälschte Ausweisdokumente, ein mit scharfer Munition gefülltes Magazin sichergestellt. Weiterhin stellten die Beamten Handys sicher, die nun ausgewertet werden.

Untersuchungshaft für drei Männer

Schon am Mittwoch verhafteten Polizisten des SEK zwei Tatverdächtige. Der 24 Jahre alte Mann soll im Februar 2024 sein Opfer niedergeschlagen und ausgeraubt haben. 200 Euro soll er so erbeutet haben. Zudem soll er mit Rauschgift gehandelt haben. In seiner Wohnung fanden die Ermittler eine scharfe Pistole und Kokain.

Dem 30-jährigen Verhafteten werfen Staatsanwälte vor, gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben. In seiner Wohnung fanden die Beamten mutmaßlich gefälschte Ausweispapiere, die sie beschlagnahmten. Zudem wurde die Wohnung eines dritten Mannes durchsucht. Er soll ebenfalls mit Drogen gehandelt haben. Der Iraker war der Polizei bereits hinlänglich bekannt, weil er ihr im Zusammenhang mit Gewaltdelikten aufgefallen war. Er wurde, wie seine beiden Kumpane, dem Haftrichter des Amtsgerichts Stuttgart vorgeführt. Der ordnete für alle drei Beschuldigten Untersuchungshaft an.