Was ist Rizin? - Herkunft, Wirkung & Gefahren

Ein Jugendlicher soll im Dachgeschoss seines Elternhauses den biologischen Kampfstoff Rizin hergestellt haben – doch was steckt hinter dem tödlichen Gift aus dem Wunderbaum?

Matthias Kemter 17.04.2025 - 11:15 Uhr

In Zeithain bei Dresden haben Ermittler des Landeskriminalamts Sachsen am Donnerstag ein Privathaus durchsucht. Dort soll ein 16-Jähriger im Dachgeschoss in einem selbst eingerichteten Labor das hochgiftige Toxin Rizin hergestellt haben. Die Behörden sprechen von einer „biologischen Waffe im Sinne des Kriegswaffenkontrollgesetzes“.