Der RKH-Chef Jörg Martin wurde in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) nach elf Jahren verabschiedet. Die Querelen aus dem vergangenen Jahr wurden nicht ganz, aber weitestgehend ausgeblendet

Karin Götz 13.09.2024 - 14:26 Uhr

Als nach zwei Stunden die Grußworte gesprochen, die Loblieder gesungen und die Dankesrede gehalten sind, beschallen am Donnerstagabend die Toten Hosen den Annemarie-Griesinger-Saal in der Orthopädischen Klinik in Markgröningen. Die große Leinwand auf der zuvor der scheidende Geschäftsführer der Regionalen Klinik Holding (RKH), Jörg Martin, in Zahlen, Schlagworten und Bildern seine elf Jahre im Klinikverbund Revue passieren hat lassen, zeigt einen Auftritt der Band bei Rock am Ring. Der Song „Schönen Gruß auf Wiederseh’n“ dröhnt aus den Lautsprechern und die rund 130 geladenen Gäste zollen Martin stehend Respekt.