Die Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am RKH Krankenhaus Bietigheim-Vaihingen hat einen Meilenstein zu vermelden: Nach der erneuten Anerkennung als Regionales Traumazentrum zur Versorgung von Schwerverletzten, wurde sie nun erstmals auch als Alterstraumatologisches Zentrum nach den Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) zertifiziert. Die Klinik ist damit die einzige ihrer Art im Landkreis Ludwigsburg.

Kombination von Unfallchirurgie und Geriatrie

Ein alterstraumatologisches Zentrum ist eine spezialisierte Einrichtung zur Behandlung älterer, meist mehrfach erkrankter Patienten mit Knochenbrüchen oder anderen Verletzungen. Es kombiniert die Expertise von Unfallchirurgie und Geriatrie – also Altersmedizin. „Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels ist diese Zertifizierung ein wichtiger Schritt zur Sicherstellung der zukünftigen Gesundheitsversorgung der älter werdenden Bevölkerung im Landkreis Ludwigsburg“, so Ulrich Gronwald, Ärztlicher Direktor der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie, der das Zentrum mit Daniel Kopf, Ärztlicher Direktor der Klinik für Geriatrie, leitet.

Lesen Sie auch

Bei der Zertifizierung prüft die DGU die Einhaltung verschiedener Qualitätskriterien: Dazu gehören unter anderem die interdisziplinäre Versorgungskette, strukturierte Abläufe in Diagnostik, Therapie und Nachsorge sowie die kontinuierliche Schulung und Qualifikation der Mitarbeitenden. Ziel ist es, älteren Patienten nach Knochenbrüchen oder anderen Verletzungen eine individuell abgestimmte und qualitativ hochwertige Behandlung zu ermöglichen.

Zusammenarbeit über Fachbereiche und Berufsgruppen hinweg

Das Besondere am Zentrum sei der interdisziplinäre und interprofessionelle Therapieansatz über mehrere medizinische Fächer und Berufsgruppen hinweg. Bereits in der Zentralen Notaufnahme arbeiten Unfallchirurgen, Anästhesisten, Kardiologen und Geriater eng zusammen. Nach einer ersten Risikoeinschätzung werden notwendige Behandlungsmaßnahmen – inklusive Medikamentenanpassung und Planung des optimalen Operationszeitpunkts – individuell abgestimmt. Auch im weiteren Verlauf führen Ärzte unterschiedlicher Fachbereiche gemeinsam regelmäßige Visiten und Besprechungen durch, mit dem Ziel, die Patienten möglichst frühzeitig zu mobilisieren. Für Patienten mit einem postoperativen Delir, also einem plötzlich auftretenden Verwirrtheitszustand nach einer Operation, oder einer Demenz stehen zudem spezielle Therapiemaßnahmen bereit.

In den vergangenen Jahren wurde die alterstraumatologische Versorgung am Klinikstandort Bietigheim-Vaihingen systematisch ausgebaut: Mitarbeitende wurden fortgebildet, strukturierte Fallbesprechungen eingeführt und die Zusammenarbeit zwischen den Berufsgruppen intensiviert. Dies träge nun Früchte, so die Klinikleiterin Janina Oehrle: „Die erfolgreiche Zertifizierung bestätigt die Kompetenz in der Behandlung alterstraumatologischer Patienten.“