Die Schlaganfallversorgung im RKH Klinikum Ludwigsburg setzt auf modernste Medizin und umfassende Nachsorge. Ein innovativer Bluttest im Rettungswagen könnte Leben retten.
27.02.2026 - 10:00 Uhr
Der Schlaganfall ist ein medizinischer Notfall, bei dem jede Minute zählt. Die Klinik für Neurologie im RKH Klinikum Ludwigsburg unter der Leitung von Christian Förch bietet laut Pressemitteilung mit ihrem umfassenden Schlaganfallkonzept eine Versorgung auf höchstem Niveau: von der schnellen Erkennung über die Akuttherapie bis hin zur Nachsorge.