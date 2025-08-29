RKH Klinikum Ludwigsburg: Was wird aus der alten Ludwigsburger Pflegeschule?

Die Pläne zu Zeiten des ehemaligen RKH-Chefs Jörg Martin und der Regionaldirektorin Anne Matros waren hochfliegend, auch wenn sie unter einem Finanzierungsvorbehalt standen: Die aus den 1970er Jahren stammende Schule für Pflegeberufe an der Ecke Harteneck-/Meiereistraße in Ludwigsburg sollte abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden – wie auch andere klinikeigene Gebäude in diesem Bereich der Ludwigsburger Oststadt.

Eine Sanierung des Schulhauses, hieß es seinerzeit, sei mit hohen Kosten verbunden und zudem während des laufenden Betriebs nicht möglich, ein Verbleib in dem Gebäude den künftigen Pflegekräften aber nicht länger zumutbar.

In die an dieser Stelle geplanten Neubauten sollte der Ambulanzbetrieb einziehen, außerdem sollten dort Wohnungen für Pflegekräfte entstehen. Künftige Krankenschwestern und -pfleger hingegen sollten in Marbach in einem Neubau auf dem dortigen Klinikgelände unterrichtet werden. Die neue Klinik-Leitung hat die Pläne angesichts der tiefroten Zahlen der RKH komplett zerschlagen.

Alles wird auf den Prüfstand gestellt

Allerdings waren schon zu Jörg Martins Zeiten erste Schritte des ambitionierten Plans umgesetzt worden: Ende 2023 erfolgte der Umzug der Pflegeschule von Ludwigsburg in die eigens umgebauten Räumlichkeiten auf dem Kornwestheimer Salamander-Areal. Die waren zunächst nur als Interimslösung bis zur Fertigstellung eines Neubaus in Marbach gedacht. Der ist aber mit dem im Juli angekündigten Verkauf des Marbacher Geländes endgültig gestorben. Und das ehemalige Schulgebäude in Ludwigsburg steht immer noch leer.

Bis jetzt sei noch unklar, was dort weiter passieren werde, so der Klinikensprecher Alexander Tsongas. „Die RKH Gesundheit entwickelt derzeit eine umfassende, standortübergreifende Unternehmens- und Medizinstrategie unter Einbeziehung der Vorgaben der Krankenhausreform mit dem Titel „Gemeinsam Gesundheit gestalten“, die den Fahrplan und die Investitionen für die nächsten fünf Jahre festlegen soll“, so Tsongas.

Im Zuge dessen würden die stationären und ambulanten Strukturen und Leistungen neu durchdacht und alle an den Klinikstandorten bisher angestoßenen Projekte neu bewertet. Über die Pläne an der Ecke Harteneck-/Meiereistraße in Ludwigsburg werde nach Vorliegen der Unternehmensstrategie entschieden.

Die Pflegeschule ist jetzt in Kornwestheim, was eigentlich nur als Übergangslösung gedacht war. Foto: Simon Granville

Einige Mitarbeiter am Klinikum monieren indes schon, der Auszug aus der alten Pflegeschule sei wohl ein wenig überhastet erfolgt. Denn wegen der räumlichen Entfernung zum Ludwigsburger Krankenhaus und fehlender Parkplätze sei der Standort Kornwestheim nicht optimal.

Die räumliche Entfernung hätte es allerdings auch bei der Verwirklichung einer neuen Pflegeschule in Marbach gegeben. Immerhin: Anders als beim ehemaligen Marbacher Krankenhaus fallen laut Tsongas durch den Leerstand der Pflegeschule in der Meiereistraße nur geringe Kosten an – konkret: der Strom für den Betrieb der Brandmeldeanlage und der Notbeleuchtung.