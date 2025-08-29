RKH Klinikum Ludwigsburg Was wird aus der alten Ludwigsburger Pflegeschule?
Ende 2023 ist die Schule für Pflegeberufe von Ludwigsburg nach Kornwestheim umgezogen. Das alte Gebäude steht immer noch leer.
Die Pläne zu Zeiten des ehemaligen RKH-Chefs Jörg Martin und der Regionaldirektorin Anne Matros waren hochfliegend, auch wenn sie unter einem Finanzierungsvorbehalt standen: Die aus den 1970er Jahren stammende Schule für Pflegeberufe an der Ecke Harteneck-/Meiereistraße in Ludwigsburg sollte abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden – wie auch andere klinikeigene Gebäude in diesem Bereich der Ludwigsburger Oststadt.