Das US-Magazin „Newsweek“ hat das Robert Bosch Krankenhaus (RBK) zu einem der besten Krankenhäuser der Welt gekürt. Das Krankenhaus in Stuttgart schneidet dabei nicht nur im nationalen, sondern auch im internationalen Ranking sehr gut ab.

Christiane Pötter 22.04.2025 - 08:09 Uhr

Im Ranking „World’s Best Hospitals 2025“ belegt das RBK bundesweit Rang 19 aller 1874 Kliniken in Deutschland (Stand: 2023, Quelle: Statistisches Bundesamt) und ist das einzige nicht-universitäre Krankenhaus unter den Top 25. Weltweit zählt das Robert Bosch Krankenhaus (RBK) – als einzige Klinik in Stuttgart - zu den Top 250 Kliniken. „Die hervorragende Platzierung zeigt, dass wir im Robert Bosch Krankenhaus zuverlässig medizinische Spitzenleistungen auf hohem universitärem Niveau erbringen und international wettbewerbsfähig sind“, freut sich Prof. Dr. med. Mark Dominik Alscher, Medizinischer Geschäftsführer des Robert Bosch Krankenhauses, einer Einrichtung des Bosch Health Campus. „Die Auszeichnung ist vor allem der Verdienst unserer über 3000 Mitarbeitenden, die sich tagtäglich mit großer Empathie, hohem Engagement und erstklassiger Expertise für das Wohl der Menschen in Stuttgart und weit darüber hinaus einsetzen.“

Weltklasse in Behandlungsqualität und Hygiene in Stuttgart

Das Ranking basiert auf einer Online-Umfrage unter mehr als 85.000 medizinischen Experten, öffentlichen Daten aus Patientenbefragungen und Leistungskennzahlen zu Behandlungsqualität und Hygienemaßnahmen der bewerteten Häuser. Weltweit sind 2400 Kliniken in 30 Ländern bewertet worden.

Leistungsstark für die Region Stuttgart

Das hervorragende Abschneiden im Ranking überrascht nicht, denn mit seinen Einrichtungen, dem RBK Lungenzentrum Stuttgart und dem Robert Bosch Krankenhaus, Standort City, zählt das Robert Bosch Krankenhaus zu den größten und leistungsstärksten Kliniken in der Region Stuttgart.

An 23 Fachabteilungen, 13 medizinischen Zentren und weiteren ambulanten und tagesklinischen Einrichtungen bietet das Robert Bosch Krankenhaus Medizin, Therapie und Pflege auf universitärem Niveau – auch für komplexe und seltene Krankheitsbilder. Hochmoderne Medizintechnik sorgt für maximale Behandlungssicherheit in allen Fachdisziplinen.

Zahlreiche weitere Auszeichnungen für das RBK

Das Robert Bosch Krankenhaus wurde nicht nur in der Liste der „World's best Hospitals 2025“ prämiert, sondern belegt auch in der FOCUS-Klinikliste 2025 einen sehr guten Platz 43 im nationalen Vergleich – in Baden-Württemberg auf Rang sieben. 13 Fachabteilungen des Robert Bosch Krankenhauses, darunter die Abteilung für Herz- und Gefäßchirurgie, die Abteilung für Kardiologie und Angiologie, die Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie, die Abteilung für Thoraxchirurgie und die Abteilung für Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin, sind als TOP-Klinik ausgezeichnet worden. In der Ärzteliste des FOCUS sind neun TOP-Mediziner des RBK ausgezeichnet, unter anderem in den Bereichen Herz- und Gefäßchirurgie, Kardiologie, Onkologie und Allgemein- und Viszeralchirurgie.

Ebenso sind das RBK und seine Mediziner in der stern-Klinikliste, stern-Rehaliste und stern-Ärzteliste mit Top-Platzierungen aufgeführt. Auch als Arbeitgeber ist das Robert Bosch Krankenhaus mehrfach ausgezeichnet worden.

Forschung am Bosch Health Campus - Am Puls der Zeit

Als Teil des Bosch Health Campus zählt das Robert Bosch Krankenhaus zu den wenigen nicht-universitären Kliniken in Deutschland, die einen Forschungsauftrag haben.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aller fünf Forschungseinrichtungen am Bosch Health Campus – dem Dr. Margarete Fischer-Bosch Institut für Klinische Pharmakologie, dem Robert Bosch Centrum für Tumorerkrankungen, dem Robert Bosch Centrum für Integrative Medizin und Gesundheit, des Bosch Digital Innovation Hub (BDIH) – Koordinierungsstelle Telemedizin Baden-Württemberg (KTBW) und dem Institut für Geschichte der Medizin – arbeiten an neuartigen Krebstherapien, entschlüsseln die Wirkung von Arzneimitteln oder forschen nach den sozialen, ökonomischen und kulturellen Ursachen von Erkrankungen. Patientinnen und Patienten des Robert Bosch Krankenhauses profitieren von den Spitzenleistungen in der Wissenschaft, weil sämtliche Forschungsergebnisse umgehend in die klinische Behandlung fließen.