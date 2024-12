Was verdient Robert Habeck?

Robert Habeck will der nächste Bundeskanzler werden. Was verdient er derzeit als Vize? Und was bringt ihm seine Tätigkeit als Autor?

Michael Bosch 13.12.2024 - 15:34 Uhr

Robert Habeck polarisiert. Nicht erst seit den Protesten von Landwirten, deren Zorn sich insbesondere gegen den derzeitigen Vizekanzler und Wirtschaftsminister richtete, ist er für manchen ein Sündenbock. Besonders in rechten Kreisen gilt er als Feind- und Sinnbild, das für alles steht, was derzeit falsch in Deutschland läuft.