Bei der Vorstellung eines autonom fahrenden Taxis von Tesla in Hollywood waren nur ausgewählte Gäste anwesend. Nun geht der US-Konzern mit dem Prototyp auf Tournee - obwohl vieles noch unklar bleibt.

dpa 21.11.2024 - 06:00 Uhr

Berlin - Tesla zeigt erstmals einer breiteren Öffentlichkeit in Europa seine Vision eines Fahrzeugs, das als Robotaxi fahrerlos Menschen befördern soll. Der Prototyp des "Cybercabs" wird von diesem Freitag an bis zum 8. Dezember in Show-Räumen in Berlin, Paris und London zu sehen sein. Später soll das Robotaxi auch der Öffentlichkeit in Oslo, Stockholm und Amsterdam präsentiert werden.