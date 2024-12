Das Jahr 2024 neigt sich dem Ende zu. Für viele mag dies eine Gelegenheit sein, auf die vergangenen Monate zurückzublicken. Andere beschäftigen sich eher mit dem, was im Jahr 2025 ansteht. Zum Beispiel die Kulturinitiative Rock Winterbach, die auch in den kommenden Monaten wieder einige Konzerte veranstaltet und es mit Rock, Blues, R&B und Pop aus der ganzen Welt im beschaulichen Remstal voraussichtlich ordentlich krachen lässt. Jüngst hat der Verein sein Programm für die erste Jahreshälfte vorgestellt – darunter sind einige Acts, die sich sehen respektive hören lassen können.

Feinschmecker-Rock von der Hamburg Blues Band

Die Hamburg Blues Band Foto: HHBB

Noch vor dem Dreikönigstag geht es los: Am Samstag, 4. Januar, spielt die Hamburg Blues Band in der Strandbar 51. Seit mehr als 40 Jahren tourt die Band durch Europas Clubs und bietet intensiven, clever arrangierten Roots Blues. Die Band um Sänger Gert Lange, der oft mit Joe Cocker verglichen wird, kombiniert Gitarren-Bluesrock mit Soul, Psychedelic, Rhythm & Blues, Boogie und Jazz. Mit dabei sind Bassist Reggie Worthy, Drummer Eddie Filipp und der erst 30 Jahre alte Ausnahmegitarrist Krissy Matthews.

Die Hamburger kommen nicht alleine, sondern bringen als Special Guest Vanja Sky mit. Die Kulti kündigt sie als „Kroatiens Antwort auf Sheryl Crow“ an – schon fünf Jahre nach dem Erlernen des Gitarrenspiels nahm sie zusammen mit namhaften Musikgrößen ihr Debütalbum auf. Sie tourte bereits unter anderem mit UFO und Canned Heat.

Spaß auf Schwäbisch: Das „Franz Mayer Experience“

Alex Köberlein und seine Rottweiler Foto: FME

Dass Rock keine bitterernste Angelegenheit sein muss, zeigt am Samstag, 8. Februar, das „Franz Meyer Experience“. Alex Köberlein, bekannt von Schwoißfuaß und Grachmusikoff, präsentiert Welthits auf Schwäbisch. Diese sollten nämlich – zumindest nach seiner Lesart – ursprünglich schwäbische Songs sein, von US- und britischen Besatzungssoldaten mitgenommen und dann schlecht übersetzt. So sei zum Beispiel aus „Mein Vaddr war n harda Hond“ schließlich „Papa was a Rolling Stone“ geworden. Den Beweis dieser steilen These treten Köberlein und seine Band alias „seine Rottweiler“ in der Strandbar 51 an.

Ein Hauch von Motown: Mitch Ryder

Mitch Ryder Foto: Georg Pieron

Ebenfalls im Februar – am 15., um genau zu sein – macht Mitch Ryder, eine Legende des Rock und Rhythm & Blues, in Winterbach Station. Er geht mit neuem Album und internationaler Band auf Tour. Bekannt wurde er in den 1960er-Jahren mit „Jenny Take A Ride“ und durch seinen Auftritt in der WDR-Rockpalast-Nacht. Ryder, inspiriert von James Brown und Motown, kommt aus Detroit im US-Bundesstaat Michigan und liebt Europa, wo er als Künstler geschätzt wird. Sein neues Album „With Love“ erscheint im Januar 2025. Ryder zählt laut dem Rolling-Stones-Urgestein Keith Richards zu den aufregendsten Sängern der Musikszene und begeistert mit seiner authentischen Stimme.

Harmonisches aus Kalifornien: Venice

Venice spielen Americana-Pop Foto: Venice

Das Americana-Pop-Quartett Venice aus Kalifornien besteht aus den Brüdern Mark und Michael Lennon sowie ihren Cousins Kipp und Pat Lennon. Bekannt für ihre Harmonien und persönlichen Texte, haben sie mit Größen wie Bruce Springsteen und Michael Jackson zusammengearbeitet. Bei ihrer Tour im Frühjahr 2025 präsentieren sie Songs aus ihrem neuen Album und Publikumslieblinge – am Samstag, 12. April, auch in Winterbach. Venice haben sich mit ihrem charakteristischen Gesang und ihren Harmonien einen Namen gemacht und sind regelmäßig bei großen Festivals zu sehen.

Englischer Gitarrenvirtuose: Richard Thompson

Richard Thompson Foto: David Kaptein

Richard Thompson, einer der erfolgreichsten Songwriter und Gitarristen Englands, kommt am Samstag, 10. Mai, ebenfalls nach Winterbach. Seine Songs wurden schon von Künstlern wie David Gilmour und Robert Plant interpretiert – und der legendäre „Slowhand“ Eric Clapton soll ihn schon als weltweit besten Gitarristen bezeichnet haben. Thompson, Gründungsmitglied von Fairport Convention, hat über 35 Soloalben veröffentlicht. Sein letztes Album „Ship to Shore“ wurde gefeiert. Er wurde mehrfach für Grammys nominiert und erhielt zahlreiche Auszeichnungen für sein Lebenswerk. Der Rolling Stone listet ihn als einen der 100 besten Gitarristen aller Zeiten.

Infos zu allen Konzerten, inklusive Einlasszeiten und Ticketverkauf, findet man online unter www.kulturinitiative-rock.de.