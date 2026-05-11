Die Grusel-Storys von Edgar Allan Poe als Rockalbum? Kann nicht klappen, werden damals manche gedacht haben. Aber es klappte. Bis heute hat „Tales of Mystery“ bei Alan-Parsons-Fans Kultstatus.
11.05.2026 - 12:37 Uhr
Eine Kunstform in eine andere zu übertragen, ist heikel und kann auch scheitern. Davon legen nicht zuletzt zahlreiche Romanverfilmungen Zeugnis ab. Auch der britische Komponist Alan Parsons hat mit seiner Vertonung der Schauergeschichten des US-Romantikers Edgar Allan Poe (1809-1849) bei der Musikkritik nicht nur Bestnoten eingefahren. Trotzdem zählt sein Konzeptalbum „Tales of Mystery and Imagination“, das am 19. Mai 1976 erschien, auch 50 Jahre später noch zu den Klassikern des Art-Rock.