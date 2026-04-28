Große Razzia gegen die «Hells Angels» in NRW: 1.200 Polizisten durchsuchen mehr als 50 Objekte. Auch Spezialeinsatzkräfte sind dabei. Ein Ableger der Rocker wurde zuvor verboten.
28.04.2026 - 05:40 Uhr
Düsseldorf - Mit einer großangelegten Razzia geht die Polizei in Nordrhein-Westfalen gegen die Rockergruppe "Hells Angels" vor. 1.200 Beamte seien in 28 Städten im Einsatz, erklärte das Innenministerium in Düsseldorf. Zuvor hatte die Behörde den Verein "Hells Angels Motorcycle Club Leverkusen" verboten.