Auf dem Warmbronner Waldsportplatz machen sich die Helfer des Jugendhausvereins daran, Bühnen, Pavillons und Infrastruktur aufzubauen. Am Freitagnachmittag startet das dreitägige Open Air.

Marius Venturini 24.07.2024 - 17:53 Uhr

Noch zwei Tage, dann erklingt beim Rockxplosion-Festival auf dem Warmbronner Waldsportplatz der erste Akkord. Am Freitag, um 17.30 Uhr, startet die 38. Ausgabe des Open Airs. Mit dabei sind an drei Tagen Bands wie Death By Dissonance, Decreate, Mavis, Lumbematz, Venues, Gaffa, Sokae, Attic Stories und Treptow – und noch viele mehr. Metal, Punk, Ska und auch mal Poppiges gibt es dann auf die Ohren, am Sonntag wird es außerdem ein Programm für Kinder geben.