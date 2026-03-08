Nur den Weltcup-Gesamtsieg absichern, das reicht ihm nicht: Felix Loch fährt gleich zweimal Bahnrekord und holt sich eine Bestmarke. Auch Julia Taubitz siegt hauchdünn in der Gesamtwertung.
08.03.2026 - 12:37 Uhr
Altenberg - Rodler Felix Loch kann nach seiner Olympia-Enttäuschung doch noch jubeln. Der 36-Jährige aus Berchtesgaden schaffte beim Saisonfinale in Altenberg seinen 57. Weltcupsieg und holte seinen bereits achten Gesamtweltcup. In der ewigen Weltcupliste hat der Bayer nun mit Armin Zöggeler gleichgezogen. Der heutige Sportdirektor Italiens hatte ebenfalls 57 Weltcupsiege in seiner erfolgreichen Karriere geholt und führt mit zehn Erfolgen weiter die Topliste bei den Gesamtweltcup-Siegen an.