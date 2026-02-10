Nach dem Gold-Coup von Max Langenhan wollen nun auch die deutschen Rodlerinnen im Einsitzer nachlegen. Im Cortina Sliding Centre gelten Weltmeisterin Julia Taubitz und Shootingstar Merle Fräbel als die heißesten Anwärterinnen auf Edelmetall, auch Anna Berreiter mischt im Rennen um die Medaillen mit. Der dritte Lauf beginnt um 17:00 Uhr, die Entscheidung über Gold, Silber und Bronze fällt ab 18:34 Uhr.

Die Olympischen Winterspiele 2026 live im TV und Stream

Wo können Wintersport-Fans die Wettkämpfe live verfolgen? Die Medienrechte für die Olympischen Winterspiele 2026 wurden vom IOC an die Europäische Rundfunkunion (EBU) und Warner Bros. Discovery vergeben. Die Spiele werden somit wie gewohnt im Wechsel live bei ARD und ZDF im Free-TV und Livestream in den Mediatheken und bei Eurosport / discovery+ zu sehen sein.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick

Pay-TV : -

: - Free-TV : ARD, ZDF, Eurosport

: ARD, ZDF, Eurosport Livestream: ARD-Mediathek, ZDF-Mediathek, discovery+

Der deutsche Kader im Rodeln der Frauen und Männer für Olympia 2026

Das ist der deutsche Kader der Männer und Frauen im Rennrodeln bei den Olympischen Spielen 2026.