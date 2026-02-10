Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo laufen. Wann genau die Entscheidungen im Rodeln fallen und wo ihr alle Wettbewerbe live im TV und Stream verfolgen könnt – hier gibt’s den kompletten Zeitplan im Überblick.

Digital Desk: Florian Huth

Rennrodeln gehört bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo zu den schnellsten und spektakulärsten Sportarten. Mit enormem Tempo und maximaler Präzision jagen die Athletinnen und Athleten im Eiskanal talwärts. Gefordert sind dabei Mut, blitzschnelle Reaktionen und eine nahezu perfekte Technik – nur wer all das vereint, mischt im Kampf um die olympischen Medaillen mit.

 

 

Rodeln bei den Olympischen Winterspielen 2026: Zeitplan, Termine und Uhrzeiten

Nach dem Gold-Coup von Max Langenhan wollen nun auch die deutschen Rodlerinnen im Einsitzer nachlegen. Im Cortina Sliding Centre gelten Weltmeisterin Julia Taubitz und Shootingstar Merle Fräbel als die heißesten Anwärterinnen auf Edelmetall, auch Anna Berreiter mischt im Rennen um die Medaillen mit. Der dritte Lauf beginnt um 17:00 Uhr, die Entscheidung über Gold, Silber und Bronze fällt ab 18:34 Uhr.

Der Zeitplan im Rodeln bei den Olympischen Winterspielen 2026

  • Samstag, 7. Februar 2026, 17:00 Uhr: Herren Einsitzer – Lauf 1
  • Samstag, 7. Februar 2026, 18:32 Uhr: Herren Einsitzer – Lauf 2
  • Sonntag, 8. Februar 2026, 17:00 Uhr: Herren Einsitzer – Lauf 3
  • Sonntag, 8. Februar 2026, 18:34 Uhr: Herren Einsitzer – Lauf 4
  • Montag, 9. Februar 2026, 17:00 Uhr: Damen Einsitzer – Lauf 1
  • Montag, 9. Februar 2026, 18:35 Uhr: Damen Einsitzer – Lauf 2
  • Dienstag, 10. Februar 2026, 17:00 Uhr: Damen Einsitzer – Lauf 3
  • Dienstag, 10. Februar 2026, 18:34 Uhr: Damen Einsitzer – Lauf 4
  • Mittwoch, 11. Februar 2026, 17:00 Uhr: Damen Doppelsitzer – Lauf 1
  • Mittwoch, 11. Februar 2026, 17:51 Uhr: Herren Doppelsitzer – Lauf 1
  • Mittwoch, 11. Februar 2026, 18:53 Uhr: Damen Doppelsitzer – Lauf 2
  • Mittwoch, 11. Februar 2026, 19:44 Uhr: Herren Doppelsitzer – Lauf 2
  • Donnerstag, 12. Februar 2026, 18:30 Uhr: Team Staffel – Finale

 