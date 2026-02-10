Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo laufen. Wann genau die Entscheidungen im Rodeln fallen und wo ihr alle Wettbewerbe live im TV und Stream verfolgen könnt – hier gibt’s den kompletten Zeitplan im Überblick.
10.02.2026 - 08:18 Uhr
Rennrodeln gehört bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo zu den schnellsten und spektakulärsten Sportarten. Mit enormem Tempo und maximaler Präzision jagen die Athletinnen und Athleten im Eiskanal talwärts. Gefordert sind dabei Mut, blitzschnelle Reaktionen und eine nahezu perfekte Technik – nur wer all das vereint, mischt im Kampf um die olympischen Medaillen mit.