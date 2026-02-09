Die deutschen Rodlerinnen haben die Goldspur von Max Langenhan aufgenommen. Mit einer souveränen Doppelführung gehen sie in den zweiten Lauf. Einige Favoritinnen verabschieden sich mit Patzer.

dpa 09.02.2026 - 17:29 Uhr

Cortina d'Ampezzo - Die deutschen Rodlerinnen sind stark ins olympische Rennen gestartet. Erst fuhr Julia Taubitz vom WSC Oberwiesenthal mit Startnummer eins Bahnrekord in 52,638 Sekunden. Dann verbesserte Olympia-Debütantin Merle Fräbel vom RT Suhl die Bestmarke noch um 48 Tausendstelsekunden. So gibt es vor dem zweiten Lauf eine souveräne Doppelführung der deutschen Mitfavoritinnen. Dritte ist die Italienerin Verena Hofer vor der Lettin Elina Bota, die am Start einen Rekord aufstellte. Die Weltcupführende Lisa Schulte aus Österreich hat bereits 0,355 Sekunden Rückstand auf die führende Fräbel.