Die Olympia-Generalprobe bei den Doppelsitzern ist schiefgegangen. Das für Cortina qualifizierte Duo Eitberger/Matschina stürzte auf der Heimbahn. Dafür feiert ein Thüringer Duo.
24.01.2026 - 11:13 Uhr
Oberhof - Vor der Olympia-Premiere in Cortina d’Ampezzo patzt der Frauen-Doppelsitzer Dajana Eitberger und Magdalene Matschina. Beim Heim-Weltcup in Oberhof stürzte das Duo vom RC Ilmenau und SV Bad Feilnbach nach einem Fahrfehler in Kurve zehn. So blieb es im Weltcup trotz der drittbesten Zeit im Finallauf bei Rang 14.