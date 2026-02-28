Platz drei reicht. In St. Moritz sichern sich die Olympiasieger erneut den Gesamtsieg. Auch Julia Taubitz triumphiert in der Schweiz dank einer rasanten Aufholjagd im Eiskanal.
St. Moritz - Die deutschen Rodel-Asse Rodler Tobias Wendl und Tobias Arlt haben beim Weltcup in St. Moritz vorzeitig den Gewinn des Gesamtweltcups im Doppelsitzer perfekt gemacht. Den beiden 38-Jährigen reichte dazu ein dritter Platz. In der Gesamtwertung ist das Duo beim letzten Weltcup in Altenberg nicht mehr einzuholen. Für die beiden Deutschen ist es bereits der siebte Gesamtsieg.