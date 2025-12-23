Ein X-Post, ein Anwaltsschreiben und jetzt ein Gerichtstermin: Warum ein Nutzer gegen CDU-Außenpolitiker Kiesewetter klagt und was das mit Aussagen zum Dritten Reich zu tun hat
Das Landgericht Ellwangen verhandelt am 9. Januar die Klage eines X-Users gegen den CDU-Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter. Laut Gericht dringt der namentlich nicht genannte Kläger auf eine Feststellung, dass gegen ihn kein Anspruch von Kiesewetter auf Unterlassung einer von ihm auf der Plattform X getätigten Äußerung besteht. Die Verhandlung findet vor der 2. Zivilkammer statt.