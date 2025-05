Rodrigo Duterte muss sich vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag wegen mutmaßlicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten. Dennoch hat der frühere Präsident der Philippinen nun einen Wahlerfolg in seiner Heimat erzielt.

red/AFP 12.05.2025 - 18:10 Uhr

Der wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagte und in Den Haag inhaftierte philippinische Ex-Präsident Rodrigo Duterte hat die Bürgermeisterwahl in der philippinischen Großstadt Davao City gewonnen. Nach Auszählung von 60 Prozent der abgegeben Stimmzettel führe Duterte uneinholbar mit 405.000 Stimmen, berichteten am Montag örtliche Medien unter Berufung auf die Wahlkommission. Duterte war am 11. März wegen mutmaßlicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der philippinischen Hauptstadt Manila festgenommen worden und muss sich vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag verantworten.