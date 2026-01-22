Der Spielwarenhändler Rofu hat Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Was die finanzielle Schieflage für die Kunden auch in der Leonberger Filiale bedeutet.
22.01.2026 - 14:44 Uhr
Seit mehr als 40 Jahren ist der Spielwaren- und Babyfachhändler Rofu am Markt etabliert. Jetzt ist das Unternehmen mit Sitz in Hoppstädten-Weiersbach (Rheinland-Pfalz) in finanzielle Schwierigkeiten geraten und meldete Insolvenz in Eigenverwaltung an. Eine von deutschlandweit mehr als 100 Filialen befindet sich in der Leonberger Seeäckerstraße. Hier sind 17 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit beschäftigt.