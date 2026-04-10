Roger Waters sucht für ein neues Pink-Floyd-Projekt seines Sohnes die passende Stimme – und startet dafür einen offenen Casting-Aufruf.
10.04.2026 - 10:14 Uhr
Roger Waters plant ein neues Musikprojekt – und setzt dabei auf die nächste Generation. Der 82-jährige Mitgründer von Pink Floyd hat angekündigt, gemeinsam mit seinem Sohn Harry Waters eine Tribute-Tour auf die Beine zu stellen. Unter dem Titel „Legacy: A Pink Floyd Show“ soll die Musik aus der erfolgreichsten Phase der Band sowie ausgewählte Solo-Stücke von Waters auf die Bühne gebracht werden.