Es gibt sie noch, die Liederkränze und die Traditionschöre von Städten und größeren Kirchengemeinden, die 100 Jahre und älter sind. Aber sie tun sich heute häufig schwer, sängerischen Nachwuchs zu finden. Überhaupt haben sie es schwer, noch in einer repräsentablen Größe aufzutreten. Das Rohrer Lied-Ensemble kann von solchen Jubiläumsdaten nur träumen, das gibt es seit gerade mal 40 Jahren. Aber wenn er auftritt, bringt der Chor garantiert 40 Stimmen auf die Bühne. Und das ist sehr ordentlich in den heutigen Tagen.

Auftritte am 20. und am 27. Juli

Seit 40 Jahren probt der Chor nun im Gemeindesaal der katholischen Gemeinde Heilige Familie in Rohr. Und dort findet auch eines der beiden Jubiläumskonzerte statt, und zwar am Sonntag, 27. Juli, um 18 Uhr. Eine Woche zuvor, am 20. Juli, treten sie um 17 Uhr im Haus Rohrer Höhe auf. Dieses Ensemble ist also eng mit der Kirche verbunden, obwohl es kein Kirchenchor ist. Organisatorisch steht es auf eigenen Beinen. Das Weihnachtsoratorium oder die Passionen von Bach, jährliche Höhepunkte vieler Kirchenchöre, sind vom Rohrer Lied-Ensemble nicht zu hören. Das heißt aber nicht, dass die Sängerinnen und Sänger geistliche Musik prinzipiell nicht singen, das gehört schon dazu. Aber es sind eher einzelne Lieder. Oder etwas ganz besonderes wie ein Weihnachtskonzert in sieben Sprachen, so Wolfgang Ott, der wie Inge Letsch quasi von Anfang an dabei ist.

Dirigentinnen aus den USA und aus der Ukraine

Vielleicht liegt darin das Erfolgsgeheimnis: Das Ensemble hat stets höchst interessante Leitungspersönlichkeiten gefunden und aufgebaut, die stets für erheblich frischen Wind sorgten. Da war etwa die Amerikanerin Jennifer Permenter, die viele Jahre in Deutschland lebte, die neben der Chorpflege in Rohr auch immer wieder Workshops in Sachen Gospel und Spirituals anbot. Das gewissermaßen aus erster Hand, da sie wie der Pianist Scott Sontag, mit dem sie seit 1999 zusammenarbeitete, aus Louisiana, also aus dem Süden der USA, kommt. Sontag lebt heute in Paris. Doch wenn das Rohrer Lied-Ensemble anruft, kommt er selbstverständlich hierher zur musikalischen Begleitung wie jetzt am 20. und am 27. Juli.

Eine Reise durch die Ukraine

Und dann gab es die Sängerin und Dirigentin Viktoriia Vitrenko, geboren und aufgewachsen in der Ukraine. Als sich Vitrenko an der Stuttgarter Musikhochschule weiter ausbilden ließ, leitete sie einige Jahre das Rohrer Lied-Ensemble, unternahm mit dem Chor auch eine Reise durch ihre Heimat.

Jetzt leitet Aylin Läßle den Chor. Sie ist gerade mal 23 Jahre alt und wohin die Reise mit ihr geht, kann derzeit noch niemand wirklich einschätzen. Auf jeden Fall wird sie sicherlich dafür sorgen, dass der Chor möglichst jung und interessant bleibt. International wird es auf jeden Fall weitergehen, und das ist ja auch wichtig für die Rohrer Sängerinnen und Sänger. Dies belegt auch das Programm für die beiden Jubiläumsauftritte: Es erklingen Klassiker wie „La mer“, das Gospelstück „Amen“ oder „Can you see the love tonight“, aber auch „Liber Tango“ von Astor Piazzolla und Chorstücke aus der Ukraine als Erinnerung an eine Reise, als der Krieg noch fern war.