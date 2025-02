Am Freitag soll das Rohstoffabkommen zwischen der Ukraine und den USA unterzeichnet werden. Angesichts der großen Töne Donald Trumps im Vorfeld ist es bemerkenswert unklar – und sagt doch viel über den Blick auf Europa aus, meint Franz Feyder.

Franz Feyder 27.02.2025 - 12:10 Uhr

Es ist oft so bei Narzissten: Sie brüllen wie Löwen, sie springen wie Löwen, sie landen als Bettvorleger. Das muss der US-Präsident Donald Trump gerade am eigenen Leib erfahren. Was hat er getönt: Als „Diktator ohne Wahlen“ hat Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bezeichnet. Selenskyj habe keinen Rückhalt in der Bevölkerung und weigere sich, so Trump, das Volk ein neues Staatsoberhaupt wählen zu lassen.