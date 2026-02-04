Die Turbulenzen beim Dollar schlagen auf die Kurse von Gold und Silber durch. Was die Schwankungen verursacht - und womit Experten rechnen.
04.02.2026 - 08:48 Uhr
London - Die Preise für Gold und Silber setzen ihren Aufwärtstrend nach den jüngsten Turbulenzen fort. Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) stieg in der vergangenen Nacht an der Metallbörse in London wieder auf mehr als 5.000 US-Dollar. Am Morgen lag der Preis bei 5.067 Dollar und damit etwa 122 Dollar oder rund 2,5 Prozent höher als am Vortag.