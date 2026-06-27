Der Zementverbrauch in Deutschland ist so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht. Was Verbandspräsident von Achten über die Krise der Baustoffindustrie sagt.

dpa 27.06.2026 - 04:55 Uhr

Berlin - Die Baustoffindustrie in Deutschland steckt nach Ansicht des Branchenverbands in einer historischen Krise. Diese betreffe nahezu alle Sektoren, die in den Hoch- und Tiefbau liefern, sagte der Präsident des Bundesverbandes Baustoffe - Steine und Erden (BBS), Dominik von Achten, der Deutschen Presse-Agentur. Der Verbrauch von Zement liege in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern wie Frankreich auf dem Niveau vor dem Zweiten Weltkrieg.