Roland Emmerich hat eine Monumental-Serie, „Those About to Die“, gedreht – inklusive historischem Wagenrennen, Gladiatoren-Show und queeren Elementen. Er schwärmt vom offenen alten Rom – und von der Zusammenarbeit mit Anthony Hopkins.

Dieter Oßwald 17.07.2024 - 14:52 Uhr

Roland Emmerich wurde bekannt durch Katastrophenfilme wie „Independence Day“ oder auch „The Day After Tomorrow“. Gemeinsam mit Marco Kreuzpaintner präsentiert der gebürtige Stuttgarter nun die pompöse Monumental-Serie „Those About to Die“ . Mit einem Budget von 150 Millionen Dollar gehört der Zehnteiler mit Anthony Hopkins zur teuersten unabhängig produzierten europäischen Serie aller Zeiten.